Сухомлин назвал большие проекты, на которые Житомир получит финансирование из госбюджета

Житомир получит из госбюджета финансирование на три большие проекты: аэропорт, Киевский путепровод и электрификацию железной дороги до города Новоград-Волынский.
Об этом 5 июля на втором пленарном заседании сессии Житомирского городского совета сообщил мэр города Сергей Сухомлин
.
«Средства из госбюджета - на три серьезные объекты в Житомире! Министр инфраструктуры Александр Кубраков публично заявил о реконструкции, которые профинансируют. Аэропорт. Тендер уже объявлен. А предоставление аэродрому статуса международного позволило уже начинать переговоры с авиакомпаниями! Полная реконструкция моста возле городского железнодорожного вокзала (Киевское шоссе): его расширение и поднятие. Этот большой проект разрабатывали еще в 2016 году, он очень важен: мост нуждается в капитальном ремонте», - отметил мэр Житомира.
Третий проект - электрификация участка железной дороги Житомир - Новоград-Волынский. Сейчас идет стадия проектирования.
По словам Сухомлина, на сами работы нужно примерно 6-8 месяцев после того, как проект пройдет государственную экспертизу.
«Это позволит запустить через Житомир большое количество поездов, в том числе и Интерсити»
, - резюмировал мэр города.
Предыстория
Аэропорт «Житомир» получил разрешение на открытие международного пункта пропуска
.
8 июня был объявлен тендер
на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир».
Путепровод
возле железнодорожного вокзала находится в аварийном состоянии.
В реконструкции путепровода заинтересована «Укрзалізниця
», чтобы реализовать новый проект по электрификации линии на Новоград-Волынский
.