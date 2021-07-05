Сухомлин назвал большие проекты, на которые Житомир получит финансирование из госбюджета

«Средства из госбюджета - на три серьезные объекты в Житомире! Министр инфраструктуры Александр Кубраков публично заявил о реконструкции, которые профинансируют. Аэропорт. Тендер уже объявлен. А предоставление аэродрому статуса международного позволило уже начинать переговоры с авиакомпаниями! Полная реконструкция моста возле городского железнодорожного вокзала (Киевское шоссе): его расширение и поднятие. Этот большой проект разрабатывали еще в 2016 году, он очень важен: мост нуждается в капитальном ремонте», - отметил мэр Житомира.