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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 5 » 11:26:47

Сухомлин назвал большие проекты, на которые Житомир получит финансирование из госбюджета

Вчера, 11:26:21 1062 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин назвал большие проекты, на которые Житомир получит финансирование из госбюджета

 Житомир получит из госбюджета финансирование на три большие проекты: аэропорт, Киевский путепровод и электрификацию железной дороги до города Новоград-Волынский.

Об этом 5 июля на втором пленарном заседании сессии Житомирского городского совета сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
 

«Средства из госбюджета - на три серьезные объекты в Житомире! Министр инфраструктуры Александр Кубраков публично заявил о реконструкции, которые профинансируют. Аэропорт. Тендер уже объявлен. А предоставление аэродрому статуса международного позволило уже начинать переговоры с авиакомпаниями! Полная реконструкция моста возле городского железнодорожного вокзала (Киевское шоссе): его расширение и поднятие. Этот большой проект разрабатывали еще в 2016 году, он очень важен: мост нуждается в капитальном ремонте», - отметил мэр Житомира.


Третий проект - электрификация участка железной дороги Житомир - Новоград-Волынский. Сейчас идет стадия проектирования.

По словам Сухомлина, на сами работы нужно примерно 6-8 месяцев после того, как проект пройдет государственную экспертизу.

«Это позволит запустить через Житомир большое количество поездов, в том числе и Интерсити», - резюмировал мэр города.
 

Предыстория


Аэропорт «Житомир» получил разрешение на открытие международного пункта пропуска.

8 июня был объявлен тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир».

Путепровод возле железнодорожного вокзала находится в аварийном состоянии. 

В реконструкции путепровода заинтересована «Укрзалізниця», чтобы реализовать новый проект по электрификации линии на Новоград-Волынский.
Тэги: путепровод, Житомир, аэропорт, электрификация, Госбюджет
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Комментариев: 1
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 16:07:45, Вчера [Материал]

Пам"ятається, був тут такий харківсько-київський ділок Мойша Заславский. То він тоже відкривав аеропорти- то в Озерному грузовий, то в Житомирі транспортний пасажирський. І де вони?
Все питання у тому, чи потрібен стогнуючому Жлобомиру аеропорт. Куди жлобомирці і за що будуть літати , якщо більшість немає за що комуналку заплатити ?! Краще те все продати за хороші гроші, а їх потратити на щось більш актуальне для цього жлобського міста. Наприклад, пробурити з десяток артезіанських свердловин, щоб тупорилий електорат мав доступ до якісної води, а не тієї бурди, якою місто поїть горезвісний міняйло задвижок на водогонах Нікітін А.М.
А от електрифікація залізниці - це потрібне питання. Комуняки його не зробили, то може зелена ж_дота зробить. Тоді їм скажуть спасибі, і цілком заслужено. Тільки я думаю, що мер Коростеня прикладе руку до того, що поїзди з Київа у західному напрямку не ходили через Жлобомир, а продовжували курсувати через очолюване ним місто. Він у тому прямо зацікавлений.
Інресіті у Жлобомироі - це цікаво. А може й реально. Але ж немає прямої електрофікованої гілки до Києва. І це основне. Не думаю, що пустять швидкісний Інтерсіті Житомир-Новоград_Волинський у найближчій перспективі.
Коротше кажучи, популізм нинішньої влади і її апологетів зашкалює, як у банановій республіці))
Час покаже, хто є хто і скільки він отримав відкатів чи на скільки роздерибанив бюджет і трахнув жлобомирську громаду )
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