Пенсионерка погибла под колесами грузовика в пригороде Житомира

Полиция расследует обстоятельства гибели пенсионерки в ДТП в Житомирском районе. Авария произошла 8 июля около 22:15 в с. Ивановка. Об этом "ЖЖ
" сообщает полиция Житомирской области.
По предварительной информации, женщина попала под колеса грузовика.
"Водитель грузового автомобиля МАN, 47-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в направлении г. Новоград-Волынского, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги", - сообщают правоохранители.
В результате ДТП 72-летняя местная жительница погибла на месте происшествия.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 246 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.