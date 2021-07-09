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Пенсионерка погибла под колесами грузовика в пригороде Житомира

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Пенсионерка погибла под колесами грузовика в пригороде Житомира

 Полиция расследует обстоятельства гибели пенсионерки в ДТП в Житомирском районе. Авария произошла 8 июля около 22:15 в с. Ивановка. Об этом "ЖЖ" сообщает полиция Житомирской области.

По предварительной информации, женщина попала под колеса грузовика.
 

"Водитель грузового автомобиля МАN, 47-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в направлении г. Новоград-Волынского, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги", - сообщают правоохранители.


В результате ДТП 72-летняя местная жительница погибла на месте происшествия.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 246 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: Житомирский район, грузовик, ПЕНСИОНЕРКА, дтп
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