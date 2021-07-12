В Житомире во время урагана упало дерево и покалечило человека. ФОТО

Сегодня 12 июля в Житомире летняя жара внезапно сменилась шквальным ветром и грозой. Ливень уже традиционно затопил улицы города, а особенно - проблемные перекрестки, как например на Грушевского-Покровской. В некоторых микрорайонах города можно было наблюдать сильный град.
Как стало известно «Журналу Житомира
», как минимум один человек пострадал от стихии. На мужчину упало дерево. Сейчас он находится в больнице с многочисленными травмами.
В соцсети житомиряне активно делятся последствиями урагана, которые удалось сфотографировать или снять на видео. В частности сообщают про сорваную крышу с котельной на Полевой и «летающие» стройматериалы с новостройки на Домбровского.
Автомобилисты публикуют фото поваленных на дорогу деревьев: на Богунии ветер вырвал дерево с корнем и привалил им автомобиль ВАЗ, а в частном секторе на Королёва сухое дерево, упало на забор и перекрыло часть дороги, в том числе и трамвайные пути. Также житомиряне жалуются на перебои с электроэнергией.
Коммунальщики Житомира уже начали расчищать улицы от поваленных деревьев. Две бригады «Зеленстроя», две ТТУ и 4 бригады РЭС ликвидируют последствия. Им помогают спасатели. В районах, где деревья повредили линии электропередач, работают в первую очередь.