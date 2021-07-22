Владелец АТБ вливает в «Полесье» бешеные деньги – теперь это фаворит первой лиги

Житомирская школа футбола дала дорогу многим классным футболистам во главе с Русланом Малиновским. Но сам Житомир никогда не был представлен в элитном дивизионе чемпионатов Украины.

Местный клуб «Полесье» возродился в 2016-м (и чуть не умер в 2019-м, когда город отказался давать средства), но уже сейчас их команда в числе главных фаворитов первой лиги наряду с «Кривбассом» и «Металлистом», а руководство ставит задачу выхода в УПЛ. Как так?

Деньги нынешнему «Полесью» выделяет совладелец корпорации АТБ

Клуб нашел крупного спонсора – BGV Group. Это компания, владельцем которой является Геннадий Буткевич. Собственно, BGV – это Буткевич Геннадий Владиславович. Он также является одним из трех совладельцев корпорации АТБ. В рейтинге 100 богатейших украинцев от Forbes за 2021 год Буткевич занимает 15-е место с состоянием в 530 млн долларов.

Официально генеральным спонсором «Полесья» компания BGV стала еще в прошлом году. В сентябре клуб презентовал своего партнера вместе с новой формой. Но активные вливания финансов начались только сейчас.

«Любой опытный бизнесмен сначала присматривается к своему потенциальному партнеру. Компания оценивала специфику работы футбольного клуба, потому что до этого у BGV Group не было опыта сотрудничества в футболе. Представители компании могут, наверно, сказать точнее, но по моим ощущениям они присматривались, изучали и понемногу вкатывались в процесс», – говорит в интервью Tribuna.com директор «Полесья» Владимир Загурский.

Геннадий Буткевич и Александр Усик



Как сообщает Forbes, Буткевич занимается не только ритейлом. Он активно вкладывает в месторождения редкоземельных металлов, урана и графита в Житомирской и Кировоградской областях. Возможно, сотрудничество с «Полесьем» – как раз один из путей, благодаря которому можно развивать это направление бизнеса.

При этом Буткевич – достаточно спортивный бизнесмен. Он без ума от тенниса и конного спорта, как и его дочери. А на протяжении многих лет в родном Днепре бизнесмен проводил на свой день рождения теннисный турнир Dnepr Open.

«Конечно, у них большая любовь к спорту и футболу в частности. Но они изучали и свои возможности, желания и ориентиры по достижению результата. На сегодняшний день они твердо понимают, что нужно, и принялись за реализацию своих планов. Сам Буткевич очень вовлечен в процесс, глубоко разбирается в футболе. Он сам занимался футболом. Понимает игру», – говорит о спонсорах Загурский.



Бюджет «Полесья» – конфиденциальная информация, но город и область выделяют 10,8 млн грн

Городу принадлежит полностью муниципальная команда, у которой есть генеральный спонсор в лице одного из богатейших бизнесменов страны.

«Все абсолютно законно. У нас заключен специальный спонсорский контракт, согласно которого производится финансирование клуба. Бюджет «Полесья» – коммерческая тайна. Но я могу вам назвать сумму, которую выделяют клубу город и область – это 10,8 млн грн», – объясняет Загурский.

Город и область тратят более 10 млн гривен налогоплательщиков на профессиональный футбол, хотя уже можно передать клуб на содержание инвестору, который и так покрывает все расходы.

«У нас нет какой-то жесткой привязанности к цифрам. У нас идет финансирование по мере необходимости. Поэтому какой-то конкретной цифры просто нет», – говорит директор «Полесья» о финансировании со стороны BVG Group.

У «Полесья» есть своя школа и есть отличный пример того, как может зарабатывать футбольный клуб в Украине. Уже несколько раз в Житомир приходили платежи солидарности за подготовку Руслана Малиновского. Но директор клуба Владимир Загурский говорит, что это длительный процесс.

«Пытается ли клуб учиться зарабатывать? Мы делаем обычные вещи, которые делают все другие клубы в Украине – пытаемся зарабатывать на атрибутике и билетах. Также пробуем привлекать других спонсоров, но будем откровенны – их очень мало и их сложно привлекать», – говорит он.

Центральный стадион планируют привести к нормам УПЛ

Долгие годы ключевыми проблемами «Полесья» были база и стадион – оба объекта были в плачевном состоянии. Даже фанаты клубы выходили на акции протеста и требовали, чтобы власти включились в работу.

«Проблемные вопросы с базой решаются. Завершен ремонт здания, в том числе третьего этажа. Поле приведено в хорошее состояние. Есть весь необходимый инвентарь, которого еще в прошлом сезоне мы не имели», – объясняет Загурский.

Домашняя арена «Полесья» – стадион Центральный в Житомире. Он пережил длительную реконструкцию, и только по ходу прошлого сезона команда сумела получить разрешение проводить на нем официальные матчи. Где только не играло «Полесье» за это время – в Киеве на «Банникова», в Новограде-Волынском и даже Обухове. Сейчас стадион соответствует нормам проведения матчей ПФЛ, но в клубе хотят большего.

«Начались разговоры по поводу выделения денег на завершение модернизации Центрального стадиона – чтобы сделать его спортивным сооружением мультифункциональной направленности. В том числе, чтобы проводить на стадионе всеукраинские соревнования по легкой атлетике.

Стадион в Житомире не перестраивался, а реконструировался. По сути, это сооружение еще советских времен. А так как мы ставим задачу расти и повышаться в классе, нам нужно его улучшать. В том состоянии, в котором стадион находится сейчас, он не соответствует критериям Премьер-лиги. Есть как минимум один год, чтобы привести арену к тем требованиям, которые позволят играть в УПЛ», – говорит Загурский.

Вот только как это часто бывает в украинских реалиях, «Полесье» не имеет отношения к реконструкции Центрального стадиона. Арена находится в собственности Житомирского облсовета. Клубу остается только ждать.

Нового тренера «Полесья» Калитвинцева называют креатурой Буткевича

Весьма неожиданным решением была летняя замена тренера. Сергею Шищенко удалось поставить «Полесью» симпатичную игру, его любили болельщики, но в итоге руководство посчитало, что он не выполнил задачу.

«Команда показывала неплохую игру, но мы коммунальное предприятие. Решение принимает мой непосредственный руководитель – мэр Житомира. Также активное участие в жизнедеятельности клуба принимает генеральный спонсор в лице BGV Group.

Это было общее решение. Задача у Шищенко была показывать хороший футбол и держаться серединки в турнирной таблице. Задача была не на все сто процентов выполнена – мы заняли 11-е место. Было принято решение сменить тренера», – объясняет Владимир Загурский.

Есть вариант, что выбор Юрия Калитвинцева – решение самого Геннадия Буткевича. Но в клубе это отрицают.

«Это было общее решение. BGV Group конкретно его не предлагала. Мы рассмотрели кандидатуру Юрия Николаевича, его имя и опыт повышения в классе с другими командами, приняли решение остановиться на этом специалисте.

С Калитвинцевым вели длительные переговоры. Он выдвигал много требований по инфраструктуре, качеству новых игроков. В итоге, мы договорились и подписали его в качестве главного тренера», – говорит Загурский.

Цель одна – Премьер-лига, летом подписали кучу опытных новичков и провели сборы в Турции

«Да, задача выйти в УПЛ есть», – честно и открыто говорит директор «Полесья». Клуб собирается сделать все, чтобы попасть в Премьер-лигу, и не жалеет средств на новичков с опытом.

Основным голкипером команды будет Заури Махарадзе, пришедший из «Днепра-1». В обороне есть опытные Андрей Нестеров и Андрей Гитченко, в средней линии – экс-капитан «Десны» Владислав Огиря. Также за среднюю линию будут отвечать Богдан Оринчак из «Волыни» и Артем Козак из «Черноморца». В атаке – экс-игрок сборной Украины Юрий Коломоец. И наверняка это еще не все новички.

По информации Tribuna.com, в прошлом сезоне зарплаты в «Полесье» ограничивались 30 тысячами гривен, за редкими исключениями. Теперь же клуб щедро раздает подъемные, а оклады ключевых футболистов выросли до 100-150 тысяч грн в месяц, что уже соответствует уровню УПЛ.

Статус задачи на сезон подчеркивает место проведения летних сборов – «Полесье» полетело в Турцию, где провело ряд контрольных матчей хорошего уровня. Один из последних – обыграли «Аланьяспор», седьмую команду чемпионата Турции.

Свой первый матч в первой лиге нового сезона «Полесье» сыграет 25 июля против тернопольской «Нивы». Как думаете, какое место займет житомирский клуб по итогам чемпионата?

Начались разговоры по выделению денег на завершение модернизации стадиона



Директор ФК «Полесье» Житомир Владимир Загурский рассказал о планах с модернизацией Центрального стадиона в Житомире.

«Проблемные вопросы с базой решаются. Завершен ремонт здания, в том числе третьего этажа. Поле приведено в хорошее состояние. Есть весь необходимый инвентарь, которого еще в прошлом сезоне мы не имели.

Начались разговоры по поводу выделения денег на завершение модернизации Центрального стадиона – чтобы сделать его спортивным сооружением мультифункциональной направленности. В том числе, чтобы проводить на стадионе всеукраинские соревнования по легкой атлетике.

Стадион в Житомире не перестраивался, а реконструировался. По сути, это сооружение еще советских времен. А так как мы ставим задачу расти и повышаться в классе, нам нужно его улучшать. В том состоянии, в котором стадион находится сейчас, он не соответствует критериям премьер-лиги.

Есть как минимум один год, чтобы привести арену к тем требованиям, которые позволят играть в УПЛ», – сказал Загурский.