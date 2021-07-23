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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 23 » 09:30:55

На работу в Чехии нужны только украинцы. Средняя зарплата разнорабочего - 40 тыс. грн.

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На работу в Чехии нужны только украинцы. Средняя зарплата разнорабочего - 40 тыс. грн.

 Чехия увеличила количество вакансий для украинских заробитчан и приглашает на работу исключительно украинцев. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на портале rabota.ua.

Сколько готовы платить украинцам:

Средняя зарплата, которую готовы предложить украинцам чешские работодатели – от 30 до 90 тыс. грн.

Какие специалисты нужны:

  • разнорабочий на пищевое производство – зарплата 35-40 тыс. грн;
  • электрик – зарплата 37 тыс. грн;
  • разнорабочие – зарплата от 30 до 90 тыс. грн.
  • разнорабочие на склад – зарплата от 45 тыс. грн;
  • оператор производственной линии – 45 тыс. грн;
  • рабочие на демонтаж – зарплата до 89 тыс. грн.
На работу в Чехии нужны разнорабочии
Скриншот Работа в Чехии
На работу в Чехии нужны разнорабочии
Скриншот rabota.ua
На работу в Чехии нужны разнорабочии

Почему Чехии нужны именно украинцы:

20 июля 2021 года посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил о том, что без украинских заробитчан экономика Чехии не выживет.

"Здесь существует консенсус относительно того, что если уже сюда будут приезжать какие-то трудовые мигранты, то это должны быть украинцы", - сказал посол и добавил, что программы по привлечению украинцев на льготных условиях на работу называются "режим Украина" или "проект Украина".

"В течение последних лет квота для работников из Украины в рамках этих программ увеличилась вдвое - с десяти до двадцати, а теперь уже и до 40 тысяч человек в год. По словам чешских работодателей, украинские работники очень трудолюбивы, они быстро учатся, у них практически отсутствует языковой барьер и поэтому они чрезвычайно здесь ценятся", - сказал посол.

Зарплата в Украине:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.
  • По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.
  • Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планируют искать работу в Украине, а в Польшу выезжает каждый второй соискатель за рубежом.
 

Декларация Зеленского:

31 марта 2021 года Зеленский обнародовал декларацию на 2020 год. Согласно поданной декларации, его зарплата за год составила 336 тыс. грн. Следовательно, в 2020 году зарплата президента составляла 28 тыс. грн. в месяц. 

В Чехии проживает почти 180 тысяч граждан Украины

Согласно последней переписи населения, к украинцам в Чехии себя отнесли более 53 тысяч граждан. Это те, которые уже являются гражданами Чехии, но относят себя к украинской национальности. Это всего 0,5% населения.

Но в то же время данные миграционных процессов последних лет свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством. Потому что по данным чешской статистики, сейчас в Чехии проживает почти 180 тысяч граждан Украины. Среди украинцев есть те, кто учится, занимается бизнесом, но подавляющее большинство приехали с целью работы.

"Вообще, без украинских рабочих рук, и это подтверждают практически все, Чехия сегодня не смогла бы жить. Ее экономика просто бы остановилась. И эта страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, менее 3%. Это означает, что во многих отраслях здесь некому работать", - сказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

 

Тэги: чехия, зарплата, Работа за границей, работа
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