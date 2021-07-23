На работу в Чехии нужны только украинцы. Средняя зарплата разнорабочего - 40 тыс. грн.

Средняя зарплата, которую готовы предложить украинцам чешские работодатели – от 30 до 90 тыс. грн.
20 июля 2021 года посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил о том, что без украинских заробитчан экономика Чехии не выживет.
"Здесь существует консенсус относительно того, что если уже сюда будут приезжать какие-то трудовые мигранты, то это должны быть украинцы", - сказал посол и добавил, что программы по привлечению украинцев на льготных условиях на работу называются "режим Украина" или "проект Украина".
"В течение последних лет квота для работников из Украины в рамках этих программ увеличилась вдвое - с десяти до двадцати, а теперь уже и до 40 тысяч человек в год. По словам чешских работодателей, украинские работники очень трудолюбивы, они быстро учатся, у них практически отсутствует языковой барьер и поэтому они чрезвычайно здесь ценятся", - сказал посол.
31 марта 2021 года Зеленский обнародовал декларацию на 2020 год. Согласно поданной декларации, его зарплата за год составила 336 тыс. грн. Следовательно, в 2020 году зарплата президента составляла 28 тыс. грн. в месяц.
Согласно последней переписи населения, к украинцам в Чехии себя отнесли более 53 тысяч граждан. Это те, которые уже являются гражданами Чехии, но относят себя к украинской национальности. Это всего 0,5% населения.
Но в то же время данные миграционных процессов последних лет свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством. Потому что по данным чешской статистики, сейчас в Чехии проживает почти 180 тысяч граждан Украины. Среди украинцев есть те, кто учится, занимается бизнесом, но подавляющее большинство приехали с целью работы.
"Вообще, без украинских рабочих рук, и это подтверждают практически все, Чехия сегодня не смогла бы жить. Ее экономика просто бы остановилась. И эта страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, менее 3%. Это означает, что во многих отраслях здесь некому работать", - сказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.