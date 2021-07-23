В Житомире женщина выбросила котят из окна пятого этажа, на глазах у соседей

Юлия Закшевская, facebook

Житомир. Шо, опять? Город живодеров... Улица Грушевского 27. В 6 подъезде неадекватная тетка на протяжении нескольких лет выбрасывает котов с окна пятого этажа. Сегодня только узнали волонтеры. И забили тревогу. Полиция была, заявление написано. Кто видел или знает что-то отзовитесь. Вы нужны как свидетели. Этим делом заинтересовались СМИ. Вчера выбросила двое или трое котят. Сегодня кошку. Один выжил. Ищет добрые ручки. 0979340127.