В Житомире женщина выбросила котят из окна пятого этажа, на глазах у соседей

В полицию 22 июля обратились жители многоэтажки по ул. Грушевского с заявлением о жестоком обращении соседки с животными. Они утверждают, что 58-летняя женщина выбросила из окна 5 этажа кошку, которая от полученных травм погибла.
Полиция начала уголовное производство.
«По словам соседей, женщина постоянно жестоко обращается с животными, живущих у нее в квартире. И подобная ситуация произошла не впервые. Однако сама владелица квартиры категорически это отрицает и полицейским рассказала другое: котенок, вероятно, выпрыгнул в открытое окно», - сообщили в полиции.
Женщине грозит штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Юлия Закшевская, facebook
Житомир. Шо, опять? Город живодеров... Улица Грушевского 27. В 6 подъезде неадекватная тетка на протяжении нескольких лет выбрасывает котов с окна пятого этажа. Сегодня только узнали волонтеры. И забили тревогу. Полиция была, заявление написано. Кто видел или знает что-то отзовитесь. Вы нужны как свидетели. Этим делом заинтересовались СМИ. Вчера выбросила двое или трое котят. Сегодня кошку. Один выжил. Ищет добрые ручки. 0979340127.