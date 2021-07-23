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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 23 » 19:37:56

В Житомире женщина выбросила котят из окна пятого этажа, на глазах у соседей

Сегодня, 19:37:06 339 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире женщина выбросила котят из окна пятого этажа, на глазах у соседей

 В полицию 22 июля обратились жители многоэтажки по ул. Грушевского с заявлением о жестоком обращении соседки с животными. Они утверждают, что 58-летняя женщина выбросила из окна 5 этажа кошку, которая от полученных травм погибла.

Полиция начала уголовное производство.

«По словам соседей, женщина постоянно жестоко обращается с животными, живущих у нее в квартире. И подобная ситуация произошла не впервые. Однако сама владелица квартиры категорически это отрицает и полицейским рассказала другое: котенок, вероятно, выпрыгнул в открытое окно», - сообщили в полиции.

Женщине грозит штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
 

Юлия Закшевская, facebook

Житомир. Шо, опять? Город живодеров... Улица Грушевского 27. В 6 подъезде неадекватная тетка на протяжении нескольких лет выбрасывает котов с окна пятого этажа. Сегодня только узнали волонтеры. И забили тревогу. Полиция была, заявление написано. Кто видел или знает что-то отзовитесь. Вы нужны как свидетели. Этим делом заинтересовались СМИ.  Вчера выбросила двое или трое котят. Сегодня кошку. Один выжил. Ищет добрые ручки. 0979340127.

В Житомире женщина выбросила котенок с 5 этажа, соседи пошли в полицию
Тэги: кошка, зоозащитники, животные, полиция
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