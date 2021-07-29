Главный архитектор хочет «закопать» в житомирское подземелье еще 260 тыс. грн

«На сегодняшний день нужно заменить стекло, изменить форму, чтобы был открыт и хороший «обзор», поднять это стекло, сделать в виде пирамиды с современными конструкциями, доработать систему вентиляции, наполнить же находку интересным археологическим экспонатами. Можно установить рядом QR-код, с помощью которых в деталях можно будет прочитать о каждой находке. Приблизительную стоимость мы уже считали: на проектные работы, стекло, монтаж, вентиляцию, снять стекло и пересмотреть гидроизоляцию - примерная стоимость будет 260 тыс. грн», - рассказала главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.

«Сейчас готовим интересные выставки, они будут временные, будут проходить 3-6 месяцев, будут какие-то интересные подсветки. Экспозиции будут меняться, а легенды, видимо, будут оставаться те, которые есть в нашем городе», - говорит владелец музея «Ремесленный двор» Федор Евтушенко.

«Данное сооружение является прямым доказательством нашей существующей Житомирской легенды о подземелье. В 2020 году оно было обработано и законсервировано, мы не допустили дальнейшего разрушения. Сейчас здесь очищенная арка от грязи и законсервирована, также здесь сейчас представлены два факела, работающих на солнечных батареях, небольшая коллекция монет, но его сейчас здесь просто не видно», - рассказывает Виктор Потапенко.

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