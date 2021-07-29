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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 29 » 15:06:42

Главный архитектор хочет «закопать» в житомирское подземелье еще 260 тыс. грн

Сегодня, 15:06:58 141 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главный архитектор хочет «закопать» в житомирское подземелье еще 260 тыс. грн

 В Житомире подземелье на улице Большой Бердичевской планируют снова реконструировать. В 2018 году на благоустройство территории и проведение археологических исследований житомирские депутаты выделили 187 тысяч гривен.

Главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн рассказала, что на проведение дополнительных работ нужно еще 260 тысяч, пишет Житомир инфо.
 

«На сегодняшний день нужно заменить стекло, изменить форму, чтобы был открыт и хороший «обзор», поднять это стекло, сделать в виде пирамиды с современными конструкциями, доработать систему вентиляции, наполнить же находку интересным археологическим экспонатами. Можно установить рядом QR-код, с помощью которых в деталях можно будет прочитать о каждой находке. Приблизительную стоимость мы уже считали: на проектные работы, стекло, монтаж, вентиляцию, снять стекло и пересмотреть гидроизоляцию - примерная стоимость будет 260 тыс. грн», - рассказала главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.


Ждет реконструкцию и владелец музея «Ремесленный двор», который еще несколько лет назад обещал установить здесь инсталляцию.
 

«Сейчас готовим интересные выставки, они будут временные, будут проходить 3-6 месяцев, будут какие-то интересные подсветки. Экспозиции будут меняться, а легенды, видимо, будут оставаться те, которые есть в нашем городе», - говорит владелец музея «Ремесленный двор» Федор Евтушенко.


Житомирский краевед и археолог Виктор Потапенко рассказывает, что за стеклом провала представлена ​​небольшая коллекция монет.
 

«Данное сооружение является прямым доказательством нашей существующей Житомирской легенды о подземелье. В 2020 году оно было обработано и законсервировано, мы не допустили дальнейшего разрушения. Сейчас здесь очищенная арка от грязи и законсервирована, также здесь сейчас представлены два факела, работающих на солнечных батареях, небольшая коллекция монет, но его сейчас здесь просто не видно», - рассказывает Виктор Потапенко.


Он также планирует представить в провале историческую коллекцию.
 

Предыстория


В октябре 2016 года, во время ремонта улицы, экскаватор провалился в подземелье, которое оказалось старинными подвалами.

Их решили превратить в интересный туристический объект

В мае 2018 года тогда еще главный архитектор города Юрий Безбородовов представил эскиз будущего купола, в виде стеклянной пирамиды.

Однако, такой проект оказался слишком дорогим для бюджета Житомира и его упростили. В подземелье образовался конденсат, а разглядеть что-то из-за него почти невозможно.
Тэги: Житомир, подземелье
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Комментариев: 1
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 15:57:25, Сегодня [Материал]

за такие деньги я ремонт в 3х комнатной квартире сделаю. Ну как обычно, житомирянин платит за гулянки чиновника=)
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