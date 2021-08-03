Из Житомира в Варшаву и Харьков: FlixBus запустил новую автобусную линию

Автобусный оператор FlixBus объявил о запуске новой международной линии из Украины - из Харькова в Варшаву. Автобусы будут курсировать через Житомир.
Как сообщили в компании, линия получила №3221, ее полный маршрут: Харьков - Полтава - Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Луцк - Люблин - Варшава.
Линия будет курсировать два раза в неделю: в понедельник и пятницу из Харькова с отправлением в 22:25, а в среду и воскресенье из Варшавы в 07:45. Первый рейс состоится 7 августа.
"Каждый автобус соответствует высоким стандартам компании и имеет комфортный салон с кондиционером и туалетом, удобные сиденья с расширенным местом для ног и электрическими розетками, для пассажиров в течение всего путешествия доступен бесплатный Wi-Fi", - заявили в компании.
Автобус будет отправляться из Житомира в направлении Варшавы в 7:40. Прибытие в столицу Польши в 21:15. Стоимость билетов от 549 грн.
Напомним, ранее через Житомир начали курсировать автобусы Затока-Ясиня
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