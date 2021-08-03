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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 3 » 14:55:46

Из Житомира в Варшаву и Харьков: FlixBus запустил новую автобусную линию

Вчера, 14:55:05 585 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из Житомира в Варшаву и Харьков: FlixBus запустил новую автобусную линию

 Автобусный оператор FlixBus объявил о запуске новой международной линии из Украины - из Харькова в Варшаву. Автобусы будут курсировать через Житомир.

Как сообщили в компании, линия получила №3221, ее полный маршрут: Харьков - Полтава - Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Луцк - Люблин - Варшава.

Линия будет курсировать два раза в неделю: в понедельник и пятницу из Харькова с отправлением в 22:25, а в среду и воскресенье из Варшавы в 07:45. Первый рейс состоится 7 августа.


 

"Каждый автобус соответствует высоким стандартам компании и имеет комфортный салон с кондиционером и туалетом, удобные сиденья с расширенным местом для ног и электрическими розетками, для пассажиров в течение всего путешествия доступен бесплатный Wi-Fi", - заявили в компании.



Автобус будет отправляться из Житомира в направлении Варшавы в 7:40. Прибытие в столицу Польши в 21:15. Стоимость билетов от 549 грн.



Напомним, ранее через Житомир начали курсировать автобусы Затока-Ясиня.
Тэги: харьков, Житомир, автобусы, flixbus, Варшава
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:20:10, Вчера [Материал]

Отлично! Пора урожаев! Польша нуждается в украинских колхозников-гастарбайтеров!
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