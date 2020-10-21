Билеты от 5 евро. FlixBus запустил новый маршрут из Житомира в Варшаву

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Немецкий автобусный оператор FlixBus, который ранее запустил рейсы внутри Украины, с 4-5 ноября открывает три новых маршрута из Украины:

Киев – Житомир – Люблин – Варшава – Щецин (Польша);

Черновцы – Львов – Варшава (Польша);

Львов – Краков – Острава (Чехия).



Об этом «Журналу Житомира» сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Он уточнил, что маршрут № 3222 Киев – Варшава – Щецин будет включать остановки в Житомире, Ровно, Луцке, Люблине, Лодзе, Познани и Гожув-Велькопольском (Gorzów Wielkopolski). Частота рейса – два раза в неделю.

Маршрут № 3241 Черновцы – Варшава будет проходить через Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Люблин. Частота – три раза в неделю.

Маршрут № CUA025 Львов – Острава проходит через Краков, Катовице и Богумин. Частота – два раза в неделю.

В целом сеть FlixBus соединяет 16 городов Украины из 12 областей с 48 городами Европы (в шести странах).



Ранее сообщалось, что FlixBus, объявил о запуске совместных перевозок с компанией Gunsel по маршрутам из Житомира во Вроцлав, Краков, Катовице и Прагу.







