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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 21 » 12:15:39

Билеты от 5 евро. FlixBus запустил новый маршрут из Житомира в Варшаву

Сегодня, 12:17:39 1077 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Билеты от 5 евро. FlixBus запустил новый маршрут из Житомира в Варшаву

Немецкий автобусный оператор FlixBus, который ранее запустил рейсы внутри Украины, с 4-5 ноября открывает три новых маршрута из Украины:

  • Киев – Житомир – Люблин – Варшава – Щецин (Польша);
  • Черновцы – Львов – Варшава (Польша);
  • Львов – Краков – Острава (Чехия).


Об этом «Журналу Житомира» сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Он уточнил, что маршрут № 3222 Киев – Варшава – Щецин будет включать остановки в Житомире, Ровно, Луцке, Люблине, Лодзе, Познани и Гожув-Велькопольском (Gorzów Wielkopolski). Частота рейса – два раза в неделю.

Маршрут № 3241 Черновцы – Варшава будет проходить через Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Люблин. Частота – три раза в неделю.

Маршрут № CUA025 Львов – Острава проходит через Краков, Катовице и Богумин. Частота – два раза в неделю.

В целом сеть FlixBus соединяет 16 городов Украины из 12 областей с 48 городами Европы (в шести странах).

Ранее сообщалось, что FlixBus, объявил о запуске совместных перевозок с компанией Gunsel по маршрутам из Житомира во Вроцлав, Краков, Катовице и Прагу.



Тэги: Польша, flixbus, Варшава, автобусы
Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 14:00:02, Сегодня [Материал]
+5

З Житомира і через Житомир це дві великі різниці якщо що.
mihailsvetlov
2 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 17:32:54, Сегодня [Материал]
0

Разве границы открыты?
google
3 Гугиль (google)   • 19:15:32, Сегодня [Материал]
0

Щас поляки прикроют границу из-за второй волны...Чехия рядом например чрезвычайное положение ввела...И опять на границе застрянет стадо баранов )
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