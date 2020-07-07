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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 7 » 17:18:40

Из Житомира в Ужгород за 499 грн: FlixBus запустил новые рейсы по Украине

Сегодня, 16:51:42 399 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из Житомира в Ужгород за 499 грн: FlixBus запустил новые рейсы по Украине

 7 июля лоукостер FlixBus открыл продажу билетов на автобусные линии между украинскими городами. В частности, запускаются направления Киев – Житомир – Ровно – Львов и Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Ужгород.

Новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub.

Линия Киев-Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Назад автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно.



Маршрут Киев-Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев-Вена, которая ездит два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25, с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.



Пассажиры уже могут забронировать билеты на сайте компании, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов.
Тэги: flixbus, автобусы, Житомир
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