Из Житомира в Ужгород за 499 грн: FlixBus запустил новые рейсы по Украине

7 июля лоукостер FlixBus открыл продажу билетов на автобусные линии между украинскими городами. В частности, запускаются направления Киев – Житомир – Ровно – Львов и Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Ужгород.
Новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub.
Линия Киев-Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Назад автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно.
Маршрут Киев-Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев-Вена, которая ездит два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25, с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.
Пассажиры уже могут забронировать билеты на сайте компании, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов.