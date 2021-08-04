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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 4 » 11:09:48

«Я живым не уйду отсюда»: мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабмин. ВИДЕО

Сегодня, 11:09:43 970 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Я живым не уйду отсюда»: мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабмин. ВИДЕО

 В Киеве неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать. По данным информагентства "Интерфакс-Украина", соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Эту информацию подтвердили в полиции Киева. 

"Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители", - сообщили в столичном главке.

В Кабинете министров сообщили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается Министерство внутренних дел и полиция. Также отметили, что подготовка к заседанию Кабмина проходит в обычном режиме.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!




На месте происшествия уже работают все экстренные службы. По данным телеграм-каналов, спецподразделение уже готовится штурмовать здание.
 

Мужчину с гранатой задержали


Спецоперация по задержанию мужчины завершилась успешно. Переговоры правоохранителей с нападающим дали результат и мужчина согласился сдаться. Он также извинился перед полицейскими. После этого злоумышленника задержали.





По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, мужчина с гранатой - ветеран и инвалид войны.

Тэги: граната, кабмин
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Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 12:50:39, Сегодня [Материал]

жалко мужика
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