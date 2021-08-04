«Я живым не уйду отсюда»: мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабмин. ВИДЕО

В Киеве неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать. По данным информагентства "Интерфакс-Украина
", соответствующее видео появилось в социальных сетях.
Эту информацию подтвердили в полиции Киева.
"Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители"
, - сообщили в столичном главке.
В Кабинете министров сообщили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается Министерство внутренних дел и полиция. Также отметили, что подготовка к заседанию Кабмина проходит в обычном режиме.
Осторожно, на видео ненормативная лексика!
На месте происшествия уже работают все экстренные службы. По данным телеграм-каналов, спецподразделение уже готовится штурмовать здание.
Мужчину с гранатой задержали
Спецоперация по задержанию мужчины завершилась успешно. Переговоры правоохранителей с нападающим дали результат и мужчина согласился сдаться. Он также извинился перед полицейскими. После этого злоумышленника задержали.
По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, мужчина с гранатой - ветеран и инвалид войны.