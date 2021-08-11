Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Культура. В Житомир приехали 30 художников со всех уголков страны: будут рисовать местные пейзажи - 11 Августа 2021