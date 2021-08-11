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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Август » 11 » 15:36:23

В Житомир приехали 30 художников со всех уголков страны: будут рисовать местные пейзажи

Сегодня, 15:36:23 294 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомир приехали 30 художников со всех уголков страны: будут рисовать местные пейзажи

 Третий год подряд Житомир проводит художественный пленэр. В этом году в Житомир приехали 30 мастеров из разных городов страны, чтобы воссоздать на картинах живописные улочки и локации.

После обзорной экскурсии по городу художники определятся с локациями и будут работать в течение дня, информирует городской совет.

Для одесситки Евгении Божко житомирские виды не являются новыми: художница приехала в третий раз. Каждый раз видит город другими глазами: сегодня - солнечный, таким и появится на картине. В активе художницы - полотно с изображением улицы Михайловской.

Китайский художник Чжан Сюечен - студент киевской Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Говорит, поразила старинная архитектура зданий на улице Михайловской.
 

«В Китае таких нет. Исторические сооружения меня интересуют больше всего. Житомир - красивый и интересный город», - отметил участник пленэра.


Старейший участник пленэра - 61-летний художник из города Вараш, что на Ровенщине. Сергей Максимчук сразу заметил интересную композицию.
 

«Я сейчас уже поймал, здесь наполненность разных цветов, - показывает улицу Михайловскую, частично церковь и дома. - Тысячи раз я проезжал ваш город, и сегодня здесь впервые».


Вера Устянская приехала из Запорожья, Артем Смородин - из Харькова. Что рисовать, еще не определились.
 

«Жду экскурсию. Улица Михайловская поражает, но хочу увидеть город с разных сторон», - говорит Вера.


11 августа на улице Михайловской представили выставку работ участников пленэра прошлого года. Тогда художники написали 120 работ, из них 30 - о Житомире.



Фото: ЖГС
Тэги: Пленэр, художники, Житомир
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