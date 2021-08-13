Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 13 Августа 2021    10:25:11
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 13 » 08:38:50

В Житомире трамвайные колеи режут шины автомобилей. В ТТУ говорят, что водители сами виноваты. ФОТО

Сегодня, 08:38:50 588 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире трамвайные колеи режут шины автомобилей. В ТТУ говорят, что водители сами виноваты. ФОТО

 В Житомире по улице Королева водители машин, переезжая через трамвайные пути, регулярно режут шины. На днях на трамвайных путях повредил колесо житомирянин Александр Яненко. Мужчина в комментарии "Суспільне Житомир" рассказал, что шина ремонту не подлежит.
 

"Рейка находилась прямо в яме, колесо попало в яму и порезалось об рейку - шина ремонту не подлежит, - говорит Александр Яненко. - Сейчас надо покупать новое колесо. Оно стоит минимум полторы тысячи гривен. Я сразу вызвал полицию - написал объяснительную. Мне сказали, если я в пояснительной напишу, что понес какой-то материальный ущерб, то тогда на меня составляется протокол, изымаются права и предоставляются временные. Затем через суд я их могу забрать. если я указываю, что нет повреждений, то только пишу объяснение и еду дальше" .






Жительница микрорайона Зоя Цихун говорит, что ежедневно несколько машин здесь повреждают шины.
 

"Многие машины здесь режут колеса, - говорит Зоя Цихун. - 5-7 ежедневно. Водители переезжают дорогу и там уже меняют шины. Многие парни меняют".






Заместитель директора коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Сергей Лазарев говорит, что порезов шин не было бы, если бы водители следили за дорожными знаками.
 

"Шины режут во время ремонтных работ, - говорит Сергей Лазарев. - Если мы не раскапываем рельсы, то и таких случаев не бывает. Я советую водителям обращать внимание на знаки, предупреждения".






В городском управлении транспорта и связи сообщили, что обслуживает трамвайные пути и дорожное полотно в пределах колеи ТТУ.
 

"Обслуживать трамвайные колеи, дорожное полотно в пределах колеи и полметра у колеи должно коммунальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление", которое является балансодержателем этого участка дороги. Проведение ремонтов, уборки и содержания в надлежащем состоянии проезжей части - это все ответственность нашего коммунального предприятия", - отметил руководитель управления Константин Пидпокровный.




Пресс-офицер областного управления патрульной полиции рассказал, что нужно делать водителям при возникновении такой ситуации.
 

"Если водитель по каким-то причинам повредил свое транспортное средство, например, колесо, он останавливается, вызывает экипаж патрульной полиции, - говорит Игорь Иванюк. - На месте сотрудники патрульной полиции оценивают объективные обстоятельства этого дела, определяют, были ли в действиях водителя признаки нарушений правил дорожного движения. Если таких нарушений не было, то составляется акт обследования дорожной сети, прилагаются объяснения водителя, и материалы направляются сначала в отдел розыска и обработки материалов ДТП, а затем в отдел безопасности дорожного движения для того, чтобы эту яму или дефект ликвидировали".




Фото: Суспільне
Тэги: шины, Житомир, колея, ТТУ
Новости партнеров
Комментариев: 1
2257343
1 Оксана (2257343)   • 09:40:01, Сегодня [Материал]

Где вы были в прошлую пятницу. Там после дождя отпал кусок асфальта и пробили колеса около 10 машин за один вечер, за несколько часов. Просто отремонтируйте дорогу, положите асфальт. А то снова будуть гнать на трамвай.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus