В Житомире трамвайные колеи режут шины автомобилей. В ТТУ говорят, что водители сами виноваты. ФОТО

"Рейка находилась прямо в яме, колесо попало в яму и порезалось об рейку - шина ремонту не подлежит, - говорит Александр Яненко. - Сейчас надо покупать новое колесо. Оно стоит минимум полторы тысячи гривен. Я сразу вызвал полицию - написал объяснительную. Мне сказали, если я в пояснительной напишу, что понес какой-то материальный ущерб, то тогда на меня составляется протокол, изымаются права и предоставляются временные. Затем через суд я их могу забрать. если я указываю, что нет повреждений, то только пишу объяснение и еду дальше" .

"Многие машины здесь режут колеса, - говорит Зоя Цихун. - 5-7 ежедневно. Водители переезжают дорогу и там уже меняют шины. Многие парни меняют".

"Шины режут во время ремонтных работ, - говорит Сергей Лазарев. - Если мы не раскапываем рельсы, то и таких случаев не бывает. Я советую водителям обращать внимание на знаки, предупреждения".

"Обслуживать трамвайные колеи, дорожное полотно в пределах колеи и полметра у колеи должно коммунальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление", которое является балансодержателем этого участка дороги. Проведение ремонтов, уборки и содержания в надлежащем состоянии проезжей части - это все ответственность нашего коммунального предприятия", - отметил руководитель управления Константин Пидпокровный.

"Если водитель по каким-то причинам повредил свое транспортное средство, например, колесо, он останавливается, вызывает экипаж патрульной полиции, - говорит Игорь Иванюк. - На месте сотрудники патрульной полиции оценивают объективные обстоятельства этого дела, определяют, были ли в действиях водителя признаки нарушений правил дорожного движения. Если таких нарушений не было, то составляется акт обследования дорожной сети, прилагаются объяснения водителя, и материалы направляются сначала в отдел розыска и обработки материалов ДТП, а затем в отдел безопасности дорожного движения для того, чтобы эту яму или дефект ликвидировали".

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