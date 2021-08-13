Для олимпийской призерши власти приобретут квартиру в Житомире

"Во время встречи в аэропорту, я говорил о достойном сюрпризе для Анастасии Четвериковой. Интригу уже можно не держать. Совместно с Житомирским городским советом и областной государственной администрацией мы приобретем для олимпийки квартиру. Достойное вознаграждение за труд, выдержку, бессонные ночи и как результат серебро .... международное признание! Еще раз поздравление Анастасии, тренерам и всем, кто поддерживал нашу спортсменку! Верю, что это только начало! Вперед к новым вершинам!" - отметил Владимир Федоренко, глава облсовета.