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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 13 » 17:23:11

Для олимпийской призерши власти приобретут квартиру в Житомире

Вчера, 17:23:11 1284 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для олимпийской призерши власти приобретут квартиру в Житомире

 Для серебряной призерши Олимпийских игр в Токио Анастасии Четвериковой приобретут квартиру. Об этом говорили на пресс-конференции в областном совете.

Отмечается, что покупку жилья профинансирует облсовет, городской совет и ОГА.
 

"Во время встречи в аэропорту, я говорил о достойном сюрпризе для Анастасии Четвериковой. Интригу уже можно не держать. Совместно с Житомирским городским советом и областной государственной администрацией мы приобретем для олимпийки квартиру. Достойное вознаграждение за труд, выдержку, бессонные ночи и как результат серебро .... международное признание! Еще раз поздравление Анастасии, тренерам и всем, кто поддерживал нашу спортсменку! Верю, что это только начало! Вперед к новым вершинам!" - отметил Владимир Федоренко, глава облсовета.


Напомним, на Олимпиаде-2020 Анастасия Четверикова вместе с Людмилой Лузан в спринте на 500 метров среди женщин на каноэ-двойке завоевала для Украины серебряную медаль.

Тэги: квартира, Четверикова, олимпиада, Житомир
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