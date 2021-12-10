Серебряной призерке Олимпийских Игр 2020 вручили ключи от новенькой квартиры в Житомире. ФОТО

Серебряной призерке Олимпийских Игр 2020 года в Токио, каноистке Анастасии Четвериковой вручили ключи от двухкомнатной квартиры в новостройке в Житомире.
Об этом сообщили пресс-службы Житомирского городского совета
и ОГА
.
"Новое жилье молодая спортсменка выбрала сама и уже заключила договор, став полноценным владельцем нового жилья"
, – сообщил глава ОГА в соцсети
.
Стоимость квартиры – 1,2 миллиона гривен. Денежные средства на покупку жилья выделили из местного и областного бюджета на условиях софинансирования 50/50.
"Спасибо всем, теперь у меня есть собственная квартира, это меня еще больше мотивирует, приятно, что Житомирщина ценит своих спортсменов", – поблагодарила за подарок Анастасия.
Фото: ЖГС
Анастасия Андреевна Четверикова
- украинская спортсменка, спортсменка-каноистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира, чемпионка Европы. В предпоследний день Олимпиады 2020 состоялся финальный заплыв каноэ-двоек среди женщин на дистанции 500 метров, в котором спортсменка из Житомирщины Анастасия Четверикова в паре с Людмилой Лузан заняли 2 место.