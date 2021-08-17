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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 17 » 12:59:48

Украина сегодня получит новую партию вакцины Moderna: ее используют для ревакцинации населения

Сегодня, 12:59:58 1003 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина сегодня получит новую партию вакцины Moderna: ее используют для ревакцинации населения

 В Центрах вакцинации закончился препарат для вакцины против коронавируса американской компании Moderna. Новая партия вакцины должна поступить в Украину сегодня, 17 августа.

Как сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА, новая партия предусмотрена Минздравом для второй дозы прививки.

"Сейчас в области нет проблем с предоставлением препарата для ревакцинации, что соответствует тому, что применялся для первого укола иммунизации. Чтобы получить ревакцинацию, нужно обратиться к семейному врачу или прийти в Центр массовой вакцинации", - информирует ОГА.

В Департаменте отметили, что вторая прививка делается только тем препаратом, который использовался впервые.

По состоянию на 17 августа в Житомирской области вакцинировано 243 791 человек, из них вакциной Moderna (Spikevax) 30 195 человек.

В Житомире Центр вакцинации до 26 августа работает на базе школы №6 (площадь Короленко, 7, справки по телефону: 0 800 35 04 36).

Тэги: Moderna, вакцинация
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