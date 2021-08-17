Украина сегодня получит новую партию вакцины Moderna: ее используют для ревакцинации населения

В Центрах вакцинации закончился препарат для вакцины против коронавируса американской компании Moderna. Новая партия вакцины должна поступить в Украину сегодня, 17 августа.
Как сообщает Департамент здравоохранения
Житомирской ОГА, новая партия предусмотрена Минздравом для второй дозы прививки.
"Сейчас в области нет проблем с предоставлением препарата для ревакцинации, что соответствует тому, что применялся для первого укола иммунизации. Чтобы получить ревакцинацию, нужно обратиться к семейному врачу или прийти в Центр массовой вакцинации", - информирует ОГА.
В Департаменте отметили, что вторая прививка делается только тем препаратом, который использовался впервые.
По состоянию на 17 августа в Житомирской области вакцинировано 243 791 человек, из них вакциной Moderna (Spikevax) 30 195 человек
.
В Житомире Центр вакцинации до 26 августа
работает на базе школы №6 (площадь Короленко, 7, справки по телефону: 0 800 35 04 36).