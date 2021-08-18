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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 18 » 17:08:55

Пять мест в Житомире с самым грязным воздухом: исследование лабораторного центра

Вчера, 17:08:55 1344 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пять мест в Житомире с самым грязным воздухом: исследование лабораторного центра

 С начала года специалисты Житомирского областного лабораторного центра провели более 1200 исследований атмосферного воздуха. Качество воздуха проверяли в пределах санитарно-защитных зон предприятий, котельных, на территории детских садов и школ, лечебных учреждений у основных магистралей и перекрестков дорог с интенсивным транспортным движением.
 

"Измерения осуществлялись на такие загрязняющие вещества как пыль, ангидрид сернистый, азота диоксид, углерода оксид, бензол, свинец, хром, метил меркаптан", - информирует лабораторный центр.


В Житомире специалисты центра обнаружили 5 мест, где превышена концентрация вредных веществ:
 
  • перекресток проспект Мира - Вильский шлях: концентрация диоксид азота составляет 0,25 мг/куб. м, при предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,2 мг/куб. м; концентрация пыли составляет 0,78 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • ул. Промышленная, 6: концентрация диоксид азота составляет 0,27 мг/куб. м, при ПДК - 0,2 мг/куб. м; концентрация пыли составляет 0,58 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • перекресток ул. Б. Бердичевская - Льва Толстого: концентрация диоксид азота составляет 0,212 мг/куб. м, при ПДК - 0,2 мг/куб. м; концентрация пыли составляет 0,82 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • перекресток ул. Киевская - ул. Небесной Сотни: концентрация пыли составляет 0,57 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • перекресток ул. Покровская - проспект Независимости: концентрация диоксид азота составляет 0,218 мг/куб. м, при ПДК - 0,2 мг/куб. м; концентрация пыли составляет 0,8 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м.

Справка: диоксид азота (NО2) - бурый газ, который имеет характерный острый неприятный запах. Диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание ядовитых паров диоксида азота может привести к серьезному отравлению. Диоксид азота вызывает сенсорные, функциональные и патологические эффекты.
Тэги: воздух, Житомир, загрязнение
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