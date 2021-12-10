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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 10 » 08:31:19

Названы локации в Житомире с самым грязным воздухом

Сегодня, 08:31:19 523 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Названы локации в Житомире с самым грязным воздухом

 Житомирский областной лабораторный центр провел более 3000 исследований атмосферного воздуха. В 9 случаях зафиксировали превышение содержания вредных веществ.

По информации специалистов, из 9 случаев загрязнения – 6 обнаружено в Житомире.
 

Самый загрязненный воздух в Житомире:

 
  • перекресток дорог проспект Мира – Вильский шлях – концентрация диоксида азота составляет 0,25 мг/куб. м, при предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,2 мг/куб. м; концентрация пыли составляет 0,78 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • ул. Промышленная, 6 – концентрация диоксида азота составляет 0,27 мг/куб. м, при ПДК – 0,2 мг/куб. м; концентрация пыли составляет 0,58 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • перекресток дорог ул. Большая Бердичевская – Льва Толстого – концентрация диоксида азота составляет 0,212 мг/куб. м, при ПДК – 0,2 мг/куб. м; концентрация пыли составляет 0,82 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • перекресток ул. Киевская – ул. Небесной сотни – концентрация пыли составляет 0,57 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • перекресток ул. Покровская – проспект Независимости – концентрация диоксида азота составляет 0,218 мг/куб. м, при ПДК – 0,2 мг/куб. м; концентрация пыли составляет 0,8 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м;
  • перекресток ул. Витрука – ул. Королёва – концентрация пыли составляет 0,58 мг/куб. м, при ПДК 0,5 мг/куб. м.

"В целом ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в области можно считать стабильной, а уровень загрязнения атмосферы низким", – добавили в лабцентре.

Справка: диоксид азота (NО2) - бурый газ, который имеет характерный острый неприятный запах. Диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание ядовитых паров диоксида азота может привести к серьезному отравлению. Диоксид азота вызывает сенсорные, функциональные и патологические эффекты.
Тэги: воздух, загрязнение, Житомир
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