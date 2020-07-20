Концентрация кишечной палочки в воде на пляжах Житомира превышает норму в 48 раз

Житомирянам не рекомендуют купаться в реке Тетерев в районе Гидропарка. Содержание кишечной палочки в воде превышает нормы в десятки раз.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Житомирский областной лабораторный центр со ссылкой на результаты лабораторных исследований качества воды.
"Индекс ЛКП (лактозо-положительных кишечных палочек) - 240000 (при норме не более 5000); БПК5 (биохимическое потребление кислорода) - в пределах нормативных значений; ХПК (химическое потребление кислорода) - 38 (в норме не выше 30)"
, - говорится в сообщении.
Также специалисты лабораторно центра исследовали качество воды в 3 реках области: Гнилопять, Уж и Случь. Нормативам не соответствует ни одна: во всех критическое загрязнение кишечной палочкой.