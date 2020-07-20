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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 20 » 08:28:56

Концентрация кишечной палочки в воде на пляжах Житомира превышает норму в 48 раз

Сегодня, 08:31:56 1114 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Концентрация кишечной палочки в воде на пляжах Житомира превышает норму в 48 раз

 Житомирянам не рекомендуют купаться в реке Тетерев в районе Гидропарка. Содержание кишечной палочки в воде превышает нормы в десятки раз.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирский областной лабораторный центр со ссылкой на результаты лабораторных исследований качества воды.

"Индекс ЛКП (лактозо-положительных кишечных палочек) - 240000 (при норме не более 5000); БПК5 (биохимическое потребление кислорода) - в пределах нормативных значений; ХПК ​​(химическое потребление кислорода) - 38 (в норме не выше 30)", - говорится в сообщении.

Также специалисты лабораторно центра исследовали качество воды в 3 реках области: Гнилопять, Уж и Случь. Нормативам не соответствует ни одна: во всех критическое загрязнение кишечной палочкой.
Тэги: реки, загрязнение, вода, Житомир
Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 08:45:41, Сегодня [Материал]
+1

А разобрались с теми кто канализацию в реку выкачивает?
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