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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 19 » 12:12:28

Незаконная вырубка леса: на Житомирщине будут судить 13 членов преступной группы

Вчера, 12:12:28 880 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Незаконная вырубка леса: на Житомирщине будут судить 13 членов преступной группы

 В Житомирской области будут судить 13 участников организованной группы, которые осуществляли незаконную рубку государственных лесных ресурсов, в том числе и на территории природно-заповедного фонда. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
 

"Установлено, что руководитель Олевского лесхоза, в которое входит лесничество, создал и возглавил организованную группу для незаконных рубок. В ее состав в разный период входили 13 человек, среди которых чиновники государственной лесной охраны лесного хозяйства, чиновники специализированного лесозащитного предприятия и частные предприниматели", – говорится в сообщении.


Отмечается, что они вносили в официальные документы заниженные данные по количеству и качеству деревьев, которые отводились под санитарную рубку. Неучтенные деревья рубили и воровали.

Только в августе-сентябре 2019 года в результате незаконных рубок группой причинен вред государству на сумму свыше 3,2 млн грн.
 

"Указанные лица подозреваются в незаконной рубке леса, подделке документов, превышении власти и служебном подлоге ( статьи 246, 358, 365, 366 УК Украины по разным видам соучастия)", – сообщает Государственное бюро расследований.


В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Тэги: вырубка леса, суд Житомирская область
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