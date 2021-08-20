Министр здравоохранения наградил в Житомире медиков и призвал горожан вакцинироваться

"Один из них это фтизиопульмонологический центр. Это показательный пример успешности реформы, которая началась в 2018 году по оптимизации предоставления противотуберкулезной медицинской помощи. И именно в Житомирский фтизиопульмонологический центр можно приезжать и смотреть, зачем все это было начато и какие результаты. Когда мы начинали реформу, лечение мультирезистентного туберкулеза (это туберкулез который не лечится одной группой антибиотиков, а требует большого количества) было на уровне 30-35% излечимости, то есть из 100 человек лечили только 35. Сегодня показатель достигает 85-90%. Это просто успех, который нужно транслировать на всю территорию страны", - отметил министр здравоохранения.