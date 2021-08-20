Министр здравоохранения наградил в Житомире медиков и призвал горожан вакцинироваться

"Один из них это фтизиопульмонологический центр. Это показательный пример успешности реформы, которая началась в 2018 году по оптимизации предоставления противотуберкулезной медицинской помощи. И именно в Житомирский фтизиопульмонологический центр можно приезжать и смотреть, зачем все это было начато и какие результаты. Когда мы начинали реформу, лечение мультирезистентного туберкулеза (это туберкулез который не лечится одной группой антибиотиков, а требует большого количества) было на уровне 30-35% излечимости, то есть из 100 человек лечили только 35. Сегодня показатель достигает 85-90%. Это просто успех, который нужно транслировать на всю территорию страны", - отметил министр здравоохранения.
"Сегодня в стране есть на остатках 7,5 млн доз вакцин. К концу августа привезем еще 2,5 млн. В сентябре еще как минимум 6,5 млн доз вакцины придет. Поэтому у меня просьба ко всем - сделайте нагрузку на систему здравоохранения сейчас, когда вы будете приходить и вакцинироваться, чем будем ждать и когда будет вспышка, будем вынуждены открывать и открывать новые койки, новые больницы и перепрофилировать их под предоставление исключительно помощи больным коронавирусом. Поэтому хотелось бы не ждать, а сделать все возможное, чтобы этого не допустить", - сказал он.