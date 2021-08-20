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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Август » 20 » 17:47:57

Министр здравоохранения наградил в Житомире медиков и призвал горожан вакцинироваться

Вчера, 17:47:57 636 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Министр здравоохранения наградил в Житомире медиков и призвал горожан вакцинироваться

 20 августа в Житомире в Доме украинской культуры отметили лучших медиков области. К торжествам присоединился Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщил Житомирский областной совет.

"Медицинские работники области были отмечены Почетными Грамотами Министерства здравоохранения. Кроме того, Грамотой областного совета и ценным подарком (часами) был отмечен директор областного благотворительного фонда "Хлібний дім"" Аркадий Маргулис", - информирует облсовет.







В рамках рабочей поездки в Житомирскую области Виктор Ляшко планирует посетить как минимум два учреждения здравоохранения.
 

"Один из них это фтизиопульмонологический центр. Это показательный пример успешности реформы, которая началась в 2018 году по оптимизации предоставления противотуберкулезной медицинской помощи. И именно в Житомирский фтизиопульмонологический центр можно приезжать и смотреть, зачем все это было начато и какие результаты. Когда мы начинали реформу, лечение мультирезистентного туберкулеза (это туберкулез который не лечится одной группой антибиотиков, а требует большого количества) было на уровне 30-35% излечимости, то есть из 100 человек лечили только 35. Сегодня показатель достигает 85-90%. Это просто успех, который нужно транслировать на всю территорию страны", - отметил министр здравоохранения.




Также Виктор Ляшко призвал граждан не ждать нового локдауна, а идти прививаться уже сейчас.
 

"Сегодня в стране есть на остатках 7,5 млн доз вакцин. К концу августа привезем еще 2,5 млн. В сентябре еще как минимум 6,5 млн доз вакцины придет. Поэтому у меня просьба ко всем - сделайте нагрузку на систему здравоохранения сейчас, когда вы будете приходить и вакцинироваться, чем будем ждать и когда будет вспышка, будем вынуждены открывать и открывать новые койки, новые больницы и перепрофилировать их под предоставление исключительно помощи больным коронавирусом. Поэтому хотелось бы не ждать, а сделать все возможное, чтобы этого не допустить", - сказал он.


Фото: областной совет
Тэги: Виктор Ляшко, министр, Житомир
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:01:40, Вчера [Материал]

Какие у него ножки худенькие. це хто?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:04:46, Вчера [Материал]

Глаза у него дикие! Бывшый министр уехал на ПМЖ в Австрию. А ты куда поедеш?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 21:41:32, Вчера [Материал]

совки любят цветные бумажки и побрякушки
цивилизованные люди предпочитают бабло....
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