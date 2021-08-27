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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 27 » 15:07:43

Не пропустил и угодил в больницу: в Житомире на проспекте произошло ДТП. ВИДЕО

Сегодня, 15:07:43 948 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не пропустил и угодил в больницу: в Житомире на проспекте произошло ДТП. ВИДЕО

 В Житомире 27 августа на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Один из водителей получил травмы. Об этом сообщила патрульная полиция.

"Сегодня, около 11 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Hyundai и Chery", - говорится в сообщении.

 

Фото: патрульная полиция


В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chery получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Момент ДТП попал на камеры Городского информационного центра. На видео видно, что водитель Chery во время разворота не пропустил Hyundai, в результате чего и произошло столкновение.

Тэги: дтп, Житомир
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