Не пропустил и угодил в больницу: в Житомире на проспекте произошло ДТП. ВИДЕО

В Житомире 27 августа на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Один из водителей получил травмы. Об этом сообщила патрульная полиция.
"Сегодня, около 11 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Hyundai и Chery"
, - говорится в сообщении
.
Фото: патрульная полиция
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chery получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Момент ДТП попал на камеры Городского информационного центра
. На видео видно, что водитель Chery во время разворота не пропустил Hyundai, в результате чего и произошло столкновение.