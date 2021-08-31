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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Август » 31 » 08:26:47

В этом году в Житомирской области впервые пойдут в школу более 18000 детей

Сегодня, 08:26:47 253 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В этом году в Житомирской области впервые пойдут в школу более 18000 детей

 1 сентября в Житомирской области стартует новый учебный год 2021/2022. В этом году первоклассниками в области станут 18352 ребенка.

Как сообщает Департамент образования и науки Житомирской ОГА, в 2021 году впервые за школьные парты сядут на 4012 детей больше чем в 2020 году.

В учреждения дошкольного образования Житомирской области в 2021 году пойдет 39000 детей.

Напомним, что на заседании правительства 26 августа Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новый учебный год будет проходить в обычном режиме.

Во время брифинга первый заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко отдельно обратилась к педагогам Житомирской области и призвала их как можно быстрее прививаться против COVID-19, чтобы начать новый учебный год безопасно.

По состоянию на 30 августа на Житомирщине вакцинировано 38479 работников сферы образования. Всего с начала прививочной кампании в Житомирской области привито 289991 человек.
Тэги: школьники, Житомирская область, учебный год
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