В этом году в Житомирской области впервые пойдут в школу более 18000 детей

1 сентября в Житомирской области стартует новый учебный год 2021/2022. В этом году первоклассниками в области станут 18352 ребенка.
Как сообщает Департамент образования и науки Житомирской ОГА, в 2021 году впервые за школьные парты сядут на 4012 детей больше чем в 2020 году.
В учреждения дошкольного образования Житомирской области в 2021 году пойдет 39000 детей.
Напомним, что на заседании правительства 26 августа Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новый учебный год будет проходить в обычном режиме.
Во время брифинга первый заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко отдельно обратилась к педагогам Житомирской области и призвала их как можно быстрее прививаться против COVID-19, чтобы начать новый учебный год безопасно.
По состоянию на 30 августа
на Житомирщине вакцинировано 38479 работников сферы образования. Всего с начала прививочной кампании в Житомирской области привито 289991 человек.