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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 31 » 16:17:27

«Имеет проблемы с психическим здоровьем»: стали известны подробности убийства в Новограде-Волынском

Сегодня, 16:17:27 411 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Имеет проблемы с психическим здоровьем»: стали известны подробности убийства в Новограде-Волынском

 В Житомирской области мужчина напал на незнакомую женщину, которая стояла на улице и нанес ей смертельный удар в шею. После этого сбежал, а пострадавшую медики спасти не смогли.

Родные погибшей не могут поверить в то, что произошло - не сдерживают слез, говорится в сюжете ТСН.

Тетя убитой женщины рассказывает: ее племянница последние годы занималась хозяйством, имела скот и торговала на рынке. А недавно решила податься в город - нашла работу в ресторане, рядом с местом, где на нее напал мужчина.

"Сын ей говорил мам не уезжай. Нигде не устраивайся. Сын ей помогал. А она уехала. Это она ждала администратор этого кафе", - говорит тетя покойной.

В селе ее ждали вечером с хорошими новостями, а взамен получили звонок от правоохранителей. Спасти пострадавшую медикам не удалось, с ней в селе накануне попрощались. 

Следователи - начали искать нападающего. Мужчину задержали через несколько часов. Свою вину он признал. Суд решил, что 2 месяца пока будет идти следствие подозреваемый будет находиться под стражей.
 

"Лицо вело себя адекватно, отвечало на вопросы: с женщиной не знаком, но сообщил, что она пыталась отобрать у него дом", - говорит председатель Новоград-Волынского горрайонного суда Владимир Мозговой.


Председатель суда говорит: ровно за два года до дня нападения мать мужчины обращалась в суд, чтобы ее сына, который имеет проблемы с психическим здоровьем, признали недееспособным.

"2 года назад лицо было признано недееспособным. 28 августа 2019 года", - говорит председатель Новоград-Волынского горрайонного суда Владимир Мозговой.

Мать подозреваемого рассказывает: агрессия у ее сына начала внезапно возникать еще несколько лет назад - после того, как он съездил на заработки и побывал на войне.
 

"Он бывает агрессивным, это отразилось на мне. Доходило до насилия. Если он во мне видел черта, то я не знаю, что он увидел в этой женщине", - говорит мать подозреваемого.


Женщина рассказывает: врачи выписывали сыну медикаменты, но она просила положить его на лечение.
 

"В соцслужбы ходила. Даже в союз АТО. Они мне посочувствовали и сказали, что сейчас такие законы, что ничего не могут сделать. Если бы врачи обратили внимание и отправили на лечение, этого не произошло", - говорит мать подозреваемого.


Сейчас мужчина под стражей, но вскоре его снова ждет психиатрическая экспертиза. Если мужчину признают вменяемым, он может провести за решеткой до 15 лет.
Тэги: убийство, Новоград-Волынский
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