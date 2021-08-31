«Имеет проблемы с психическим здоровьем»: стали известны подробности убийства в Новограде-Волынском

"Лицо вело себя адекватно, отвечало на вопросы: с женщиной не знаком, но сообщил, что она пыталась отобрать у него дом", - говорит председатель Новоград-Волынского горрайонного суда Владимир Мозговой.

"Он бывает агрессивным, это отразилось на мне. Доходило до насилия. Если он во мне видел черта, то я не знаю, что он увидел в этой женщине", - говорит мать подозреваемого.

"В соцслужбы ходила. Даже в союз АТО. Они мне посочувствовали и сказали, что сейчас такие законы, что ничего не могут сделать. Если бы врачи обратили внимание и отправили на лечение, этого не произошло", - говорит мать подозреваемого.