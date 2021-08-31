«Имеет проблемы с психическим здоровьем»: стали известны подробности убийства в Новограде-Волынском

В Житомирской области мужчина напал на незнакомую женщину, которая стояла на улице и нанес ей смертельный удар в шею. После этого сбежал, а пострадавшую медики спасти не смогли
.
Родные погибшей не могут поверить в то, что произошло - не сдерживают слез, говорится в сюжете ТСН
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Тетя убитой женщины рассказывает: ее племянница последние годы занималась хозяйством, имела скот и торговала на рынке. А недавно решила податься в город - нашла работу в ресторане, рядом с местом, где на нее напал мужчина.
"Сын ей говорил мам не уезжай. Нигде не устраивайся. Сын ей помогал. А она уехала. Это она ждала администратор этого кафе"
, - говорит тетя покойной.
В селе ее ждали вечером с хорошими новостями, а взамен получили звонок от правоохранителей. Спасти пострадавшую медикам не удалось, с ней в селе накануне попрощались.
Следователи - начали искать нападающего. Мужчину задержали через несколько часов. Свою вину он признал. Суд решил, что 2 месяца пока будет идти следствие подозреваемый будет находиться под стражей.
"Лицо вело себя адекватно, отвечало на вопросы: с женщиной не знаком, но сообщил, что она пыталась отобрать у него дом", - говорит председатель Новоград-Волынского горрайонного суда Владимир Мозговой.
Председатель суда говорит: ровно за два года до дня нападения мать мужчины обращалась в суд, чтобы ее сына, который имеет проблемы с психическим здоровьем
, признали недееспособным
.
"2 года назад лицо было признано недееспособным. 28 августа 2019 года"
, - говорит председатель Новоград-Волынского горрайонного суда Владимир Мозговой.
Мать подозреваемого рассказывает: агрессия у ее сына начала внезапно возникать еще несколько лет назад - после того, как он съездил на заработки и побывал на войне.
"Он бывает агрессивным, это отразилось на мне. Доходило до насилия. Если он во мне видел черта, то я не знаю, что он увидел в этой женщине", - говорит мать подозреваемого.
Женщина рассказывает: врачи выписывали сыну медикаменты, но она просила положить его на лечение.
"В соцслужбы ходила. Даже в союз АТО. Они мне посочувствовали и сказали, что сейчас такие законы, что ничего не могут сделать. Если бы врачи обратили внимание и отправили на лечение, этого не произошло", - говорит мать подозреваемого.
Сейчас мужчина под стражей, но вскоре его снова ждет психиатрическая экспертиза. Если мужчину признают вменяемым, он может провести за решеткой до 15 лет.