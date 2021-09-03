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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 3 » 08:34:45

«Полиции не меньше, чем зрителей»: в Житомире протестовали против российского певца Малинина

Сегодня, 08:34:32 2122 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Полиции не меньше, чем зрителей»: в Житомире протестовали против российского певца Малинина

 В Житомир с концертом приехал российский поп-певец Александр Малинин. Концерт певца начался в 19:00 2 сентября. 

Перед тем под театром имени Ивана Кочерги, житомиряне встретили Малинина протестом и порядок охранять приехали сотни полицейских, передает 24 канал.
 

Сообщалось о минировании


Накануне концерта местные жители призвали не покупать билеты на этот концерт, а также сдавать. Военный Игорь Сейко в фейсбуке отмечал, что ветераны АТО собираются бойкотировать действо. В конце концов так и случилось.

В день концерта под театром действительно собрались активисты с плакатами и лозунгами против Малинина. Журналистка Оксана Трокоз написала, что "полиции оказалось не меньше, чем зрителей".



Впрочем, несмотря на митинг, концерт в Житомире таки состоялся. Впрочем, как сообщил военный Игорь Сейко, в зале было полно полицейских. К тому же, по его словам, сообщалось о минировании зала.
 

"И даже когда прошла информация, что зал заминирован – концерт не остановили, а подогнали "скорую" и МЧС. Кто-то, очень "крутой" взял на себя такую ​​ответственность", – написал он.


Фото Оксаны Трокоз

Отметим, что Александр Малинин не внесен в "черный список Минкульта" и не попадал в публичные скандалы из-за высказываний о Крыме или Донбассе. Однако сомнительную репутацию имеет его сын Никита.
 

Сын Александра Малинина в "Миротворце"


Никита Малинин – сын поп-певца – неоднократно попадал в скандалы. Он активно гастролировал в оккупированном Крыму и высказывался за "единство с Россией". В 2017 году его внесли в базу данных "Миротворца".

Афиша Никиты Малинина о концерте в Крыму
Тэги: Малинин, концерт, протест, Житомир
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Комментариев: 6
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:18:55, Сегодня [Материал]

То чого протестували, якщо виступав не син? Щоб нагадати про себе, що професійні активісти є активними?
Коли син Пороха фотографувався в олімпійці з написом Russia та волав на сцені "рускіє в лонданє, йопта", активісти теж протестували?
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 11:39:28, Сегодня [Материал]

Чому пропагандиста Параши СБУ пустило в країну ?
посуті всі ці глядачі заплатили за квитки москалю. - ті гроші він вивезе в Мордор де їх буде тратити
При витрачанні грошей в московії він сплатить податки.
Податки частково підуть на армію яка вбє українців на донбасі

молодці шанувальники малініна - на ваших руках тепер кров українських солдат
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:04:08, Сегодня [Материал]

СБУ керується законими підставами, а не емоціями чи ідеологічними догмами. А якщо ви мрієте про жовто-блакитний варіант ЧК з його сільной рукой, то до рашки ви ще ближче ніж шанувальники Малініна.
lg2013
3 lg (lg2013)   • 13:25:39, Сегодня [Материал]

Що зробиш, як у "шанувальників малініних" мозги атрофірувались.
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:28:11, Сегодня [Материал]

Концерт прошел, а это значит, собаки лают, караван идёт))
babay
6 Вася (babay)   • 18:37:31, Сегодня [Материал]

Еще кто-то ходит на этот "нафталин"...ты бы еще не "кобзона" сходил, дурик ватноголовый.
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