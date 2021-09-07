Дорожники показали, как ремонтируют трассу Житомир – Коростень. ФОТО

В Житомирской области активно ремонтируют трассу общего пользования государственного значения М-21. Сейчас дорожники проводят работы на 38-километровом участке между населенными пунктами Фасовая и Коростень. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог
в Житомирской области.
"Продолжается устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия с органо-минеральной смеси на 114-м километре автодороги. Таким слоем уложено почти половину протяженности участка, также имеем 15 километров в нижнем слое покрытия из крупнозернистого асфальтобетона", - информирует САД.
Как объясняют дорожники, ремонт автодороги производится по методу холодного ресайклинга. Он предусматривает устройство основания дороги с органо-минеральной смеси и укладку двух слоев асфальтобетона.
Кроме того, предусмотрена установка новых дорожных знаков, обустройство остановок общественного транспорта и тротуаров.
Генподрядчик: ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл", субподрядчик ООО "СП "Автострада". Срок выполнения работ: до 31.12.2022 года.
Фото: САД