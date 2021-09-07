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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 7 » 14:22:44

Дорожники показали, как ремонтируют трассу Житомир – Коростень. ФОТО

Сегодня, 14:22:30 1933 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дорожники показали, как ремонтируют трассу Житомир – Коростень. ФОТО

 В Житомирской области активно ремонтируют трассу общего пользования государственного значения М-21. Сейчас дорожники проводят работы на 38-километровом участке между населенными пунктами Фасовая и Коростень. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"Продолжается устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия с органо-минеральной смеси на 114-м километре автодороги. Таким слоем уложено почти половину протяженности участка, также имеем 15 километров в нижнем слое покрытия из крупнозернистого асфальтобетона", - информирует САД.


Как объясняют дорожники, ремонт автодороги производится по методу холодного ресайклинга. Он предусматривает устройство основания дороги с органо-минеральной смеси и укладку двух слоев асфальтобетона.

Кроме того, предусмотрена установка новых дорожных знаков, обустройство остановок общественного транспорта и тротуаров.

Генподрядчик: ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл", субподрядчик ООО "СП "Автострада". Срок выполнения работ: до 31.12.2022 года.











Фото: САД
Тэги: М-21, ремонт дорог, Житомирщина
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Комментариев: 1
Karab
1 Сергей (Karab)   • 16:13:16, Сегодня [Материал]

Пусть покажут эту дорогу через год-два
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