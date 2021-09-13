Агенту ФСБ, который шпионил на Житомирщине, дали 8 лет тюрьмы

До 8 лет лишения свободы осужден агент ФСБ РФ, 22-летний житель Бердичева, который собирал разведданные на Житомирщине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины
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По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о воинских частях региона.
В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:
- проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВС Украины на территории Житомирской области;
- подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.
Отдельной задачей от ФСБ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО. В частности, речь идет о местах их обитания, изучение их образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршруты передвижения и тому подобное.
С момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.
"Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины"
, - добавили в СБУ.