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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 13 » 09:55:54

Агенту ФСБ, который шпионил на Житомирщине, дали 8 лет тюрьмы

Сегодня, 09:55:54 493 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Агенту ФСБ, который шпионил на Житомирщине, дали 8 лет тюрьмы

 До 8 лет лишения свободы осужден агент ФСБ РФ, 22-летний житель Бердичева, который собирал разведданные на Житомирщине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о воинских частях региона.

В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:
 
  • проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВС Украины на территории Житомирской области;
  • подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Отдельной задачей от ФСБ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО. В частности, речь идет о местах их обитания, изучение их образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршруты передвижения и тому подобное.

С момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

"Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - добавили в СБУ.
Тэги: шпион, военные, Житомирщина, суд, фсб
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