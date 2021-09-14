В Житомире пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП и попытался скрыться

В Житомире на улице Победы произошло ДТП с участием трех автомобилей: Porsche, Fiat и Таврия. На виновника аварии, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, правоохранители выписали сразу три протокола.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Победы произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Как установили полицейские, водитель автомобиля Fiat совершил столкновение с автомобилем Таврия, что в свою очередь столкнулся с Porsche", - говорится в сообщении.
В дальнейшем водитель автомобиля Fiat оставил место происшествия и припарковал автомобиль возле школы №6.
На водителя транспортного средства Fiat патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП), протокол по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), а также протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.
Фото: патрульная полиция