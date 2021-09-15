В Житомирской области ликвидировали подпольное производство и продажу дизтоплива. ВИДЕО

В Житомирской области полицейские разоблачили преступную группировку, которая занималась изготовлением и сбытом некачественного топлива. Такой бизнес приносил его организаторам ежемесячно до одного миллиона гривен прибыли. Об этом 15 сентября сообщила Нацполиция Украины.
Установлено, что организовали незаконную деятельность жители Житомирского района.
"В арендованном помещении злоумышленники изготавливали дизтопливо путем его разбавления различными примесями. Некачественное топливо реализовывали на территории области со специально оборудованных автомобилей и из подпольного цеха по ценам, значительно ниже рыночных. Ежемесячно такой бизнес приносил дельцам до одного миллиона гривен прибыли. Несоответствие топлива нормам ДСТУ подтверждается заключением экспертного исследования", - информирует Нацполиция.
Полицейские провели санкционированные обыски по местам изготовления, хранения и сбыта некачественного топлива, а также проживания и в транспортных средствах фигурантов.
На основании полученных в ходе следствия доказательств четырем участникам группировки сообщили о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное организованной преступной группой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией.