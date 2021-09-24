Полумарафон внес коррективы в схему движения ОТ Житомира: как будут ездить троллейбусы и маршрутки

В воскресенье, 26 сентября, на улицах Житомира состоится «Космический полумарафон». В связи с проведением спортивного мероприятия с 09:00 до 16:00 существенно изменится движение общественного транспорта.
Автобусы будут курсировать по маршрутам:
№1
«Маликова - Космонавтов»: Б. Бердичевская - Шевченко - Князей Острожских - Киевская - Покровская - просп. Независимости - просп. Мира - ул. 1-й Винокуренный - Сурина Гора - Новосеверная - Чехова и в обратном направлении.
№3
«Богуния - Корбутовка»: отменяется с 09:00 до 16:00.
№4
«Крошня - Комбинат силикатных изделий» Киевская - Князей Острожских - Шевченко - Б. Бердичевская.
№5
«Малеванка - Космонавтов»: Чудновская - Леха Качиньского - Дмитрия Донцова / Малая Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Князей Острожских - Б. Тена.
№7
«Сенной рынок - с. Вересы»: без изменений.
№8
«Труда - Параджанова»: Небесной Сотни / Хлебная - Б. Тена - Князей Острожских - Шевченко - Б. Бердичевская.
№10
«Крошня - Областная детская больница»: без изменений.
№11
«Героев Базара - Бумажная фабрика»: проспект Независимости - Покровская - Киевская.
№14
«Сосновая - хутор Затишье»: Сосновая - Короленко - площадь Короленко. Киевская - Киевское шоссе - Якова Зайка - Саенко.
№19
, 19А «с. Лесное - Биомедстекло»: с. Лесное - ул. Мира / Вильский путь - проспект Независимости - Покровская - Киевская.
№23
«Богуния - Комбинат силикатных изделий»: ул. Независимости - Покровская - Киевская - Князей Острожских Шевченко.
№25
«Гидропарк - Саенко»: Чудновская - Дмитрия Донцова / М. Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Князей Острожских - Киевская.
№26
«Богуния - Мясокомбинат»: без изменений.
№30
«Малеванка - Северина Наливайко»: Чудновская - Леха Качиньского - Дмитрия Донцова / Малая Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Князей Острожских - Киевская.
№33
«Корабельная - Селецкая»: просп. Независимости - Покровская - Домбровского.
№37
«Клосовского - Полевая»: Клосовского - пер. 1-й Винокуренный - проспект Мира - проспект Независимости - Покровская - Киевская.
№44
«Малинская - Корбутовка»: Чудновская - Дмитрия Донцова / М. Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Б. Бердичевская.
№58
«Малеванка - Диагностический центр»: Чудновская - Леха Качиньского - Дмитрия Донцова / Малая Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Вокзальная - Киевская и в обратном направлении.
Изменения в движении троллейбусов:
Маршруты №3, 4-А, 7 (А), 15-А
- не будут курсировать.
Маршрут №2
будет курсировать: Богуния - проспект Независимости - ул. Восточная - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Циолковского - ул. Космонавтов - ул. Селецкая - ул. Витрука - ул. Киевская - ул. Восточная - проспект Независимости - Богуния.
Маршрут №1
будет курсировать: площадь Победы - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Циолковского - ул. Космонавтов - ул. Селецкая - ул. Витрука - ул. Киевская - площадь Победы.
Маршрут №15
будет курсировать: Гидропарк - ул. Чудновская - Донцова / Малая Бердичевская - Фещенко-Чопивского - ул. Шевченко - ул. Б. Бердичевская - ул. Витрука - ул. Киевская - площадь Победы и в обратном направлении.
Троллейбусный маршрут №4
будет курсировать без изменений.
После завершения «Космического полумарафона» общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Напомним, также 26 сентября в Житомире перекроют несколько улиц и площадь
.