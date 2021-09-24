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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 24 » 13:53:10

Полумарафон внес коррективы в схему движения ОТ Житомира: как будут ездить троллейбусы и маршрутки

Сегодня, 13:53:59 481 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полумарафон внес коррективы в схему движения ОТ Житомира: как будут ездить троллейбусы и маршрутки

 В воскресенье, 26 сентября, на улицах Житомира состоится «Космический полумарафон». В связи с проведением спортивного мероприятия с 09:00 до 16:00 существенно изменится движение общественного транспорта.
 

Автобусы будут курсировать по маршрутам:


№1 «Маликова - Космонавтов»: Б. Бердичевская - Шевченко - Князей Острожских - Киевская - Покровская - просп. Независимости - просп. Мира - ул. 1-й Винокуренный - Сурина Гора - Новосеверная - Чехова и в обратном направлении.

№3 «Богуния - Корбутовка»: отменяется с 09:00 до 16:00.

№4 «Крошня - Комбинат силикатных изделий» Киевская - Князей Острожских - Шевченко - Б. Бердичевская.

№5 «Малеванка - Космонавтов»: Чудновская - Леха Качиньского - Дмитрия Донцова / Малая Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Князей Острожских - Б. Тена.

№7 «Сенной рынок - с. Вересы»: без изменений.

№8 «Труда - Параджанова»: Небесной Сотни / Хлебная - Б. Тена - Князей Острожских - Шевченко - Б. Бердичевская.

№10 «Крошня - Областная детская больница»: без изменений.

№11 «Героев Базара - Бумажная фабрика»: проспект Независимости - Покровская - Киевская.

№14 «Сосновая - хутор Затишье»: Сосновая - Короленко - площадь Короленко. Киевская - Киевское шоссе - Якова Зайка - Саенко.

№19, 19А «с. Лесное - Биомедстекло»: с. Лесное - ул. Мира / Вильский путь - проспект Независимости - Покровская - Киевская.

№23 «Богуния - Комбинат силикатных изделий»: ул. Независимости - Покровская - Киевская - Князей Острожских Шевченко.

№25 «Гидропарк - Саенко»: Чудновская - Дмитрия Донцова / М. Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Князей Острожских - Киевская.

№26 «Богуния - Мясокомбинат»: без изменений.

№30 «Малеванка - Северина Наливайко»: Чудновская - Леха Качиньского - Дмитрия Донцова / Малая Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Князей Острожских - Киевская.

№33 «Корабельная - Селецкая»: просп. Независимости - Покровская - Домбровского.

№37 «Клосовского - Полевая»: Клосовского - пер. 1-й Винокуренный - проспект Мира - проспект Независимости - Покровская - Киевская.

№44 «Малинская - Корбутовка»: Чудновская - Дмитрия Донцова / М. Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Б. Бердичевская.

№58 «Малеванка - Диагностический центр»: Чудновская - Леха Качиньского - Дмитрия Донцова / Малая Бердичевская - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Вокзальная - Киевская и в обратном направлении.
 

Изменения в движении троллейбусов:


Маршруты №3, 4-А, 7 (А), 15-А - не будут курсировать.

Маршрут №2 будет курсировать: Богуния - проспект Независимости - ул. Восточная - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Циолковского - ул. Космонавтов - ул. Селецкая - ул. Витрука - ул. Киевская - ул. Восточная - проспект Независимости - Богуния.

Маршрут №1 будет курсировать: площадь Победы - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Циолковского - ул. Космонавтов - ул. Селецкая - ул. Витрука - ул. Киевская - площадь Победы.

Маршрут №15 будет курсировать: Гидропарк - ул. Чудновская - Донцова / Малая Бердичевская - Фещенко-Чопивского - ул. Шевченко - ул. Б. Бердичевская - ул. Витрука - ул. Киевская - площадь Победы и в обратном направлении.

Троллейбусный маршрут №4 будет курсировать без изменений.

После завершения «Космического полумарафона» общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Напомним, также 26 сентября в Житомире перекроют несколько улиц и площадь.
Тэги: общественный транспорт, полумарафон, Житомир
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