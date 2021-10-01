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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 1 » 13:17:58

Со 2-го октября маршрутки и автобусы в Житомире будет курсировать по-новому: схемы всех маршрутов

Сегодня, 13:17:58 1578 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Со 2-го октября маршрутки и автобусы в Житомире будет курсировать по-новому: схемы всех маршрутов

 Сегодня во время внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского горсовета утвердили результаты конкурса на определение перевозчиков.

Следовательно, уже со 2 октября в Житомире заработает новая автобусная сеть, а некоторые маршруты будут обслуживать новые перевозчики.
 

Новая автобусная сеть, основные изменения

 
  • Новый автобусный маршрут Крошня-Богуния-Корбутовка. Ранее подобный маршрут существовал, однако пролегал через центр. Автобусный маршрут №3 будет соединять Крошню, Богунию и Корбутовка через проспект Независимости и Западное шоссе.
  • Маршрут №44 будет двигаться по-новому: городское кладбище - Большая Бердичевская - Витрука - ул. Слеты - ул. Бориса Тена.
  • Также улицу Бориса Тена и Шептицкого, которая на Богунии, соединит маршрут №11.
  • №5 двигаться по маршруту площадь Сосновая - площадь Путятинская.
  • Маршрут №4 будет курсировать до областной детской больницы.
  • Маршрут №10, который ранее курсировал до областной детской больницы, будет курсировать до Силикатного карьеру.

Останутся без изменений только маршруты: №1, 7, 8, 26, 33 и 58.




В городскую сеть также включили маршрут №55 Богуния - Областная детская больница. Его будут обслуживать коммунальные автобусы.
 

Схемы движения всех маршрутов












































Тэги: общественный транспорт, транспортная сеть, маршрутки, маршруты
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Комментариев: 8
2257343
1 Оксана (2257343)   • 14:08:28, Сегодня [Материал]

нет слов
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2 Name Surname (viewer)   • 14:12:01, Сегодня [Материал]

Судячи зі схеми, 30-ка тепер буде об'їжджати Сінний ринок, що є нонсенсом.
medina
3 Елена Николаевна (medina)   • 15:02:31, Сегодня [Материал]

А с Леси Украинки не добраться на Корбутовку, Малеванку, на кладбище. Ужасные маршруты.
suhoj29
4 Сухий Житомир (suhoj29)   • 15:41:21, Сегодня [Материал]

як тепер добиратись з Корбутівки на вул. Перемоги ?
дякую! тепер потрібно робити додаткову пересадку!!!

зміна маршруту №3 вкрай дибільне!

мав ж бути маршрут 3 і 3А ? і що ?
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 15:56:07, Сегодня [Материал]

Підтверджую! Від Дастора тепер не доїхати ні на пляж Гідропарку, ні на Корбутівське кладовище (хоч 11 і так ходив туди "за бажанням водія"), ні до Політеху! Молодці діячі грьобані! премію нехай собі випишуть! А в районі Дастору цілий житловий масив будують і вже починають заселяти...
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 16:28:59, Сегодня [Материал]

30 маршрут судячи з карти тепер буде замість Сінного їхати на вулицю Перемоги, ним можна доїхати до Водоканалу на Корбутівці. .
forsazh
5 Евгений (forsazh)   • 15:49:39, Сегодня [Материал]

Схема называется, как раскрасить Киевскую во все цвета радуги или какой ещё маршрут не заехал на Киевскую. И это ещё без 121, 110 и т.п. маршрутов)))
suhoj29
8 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:35:36, Сегодня [Материал]

Треба писати петицію щодо відновлення сполучення Корбутівка - Дастор
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