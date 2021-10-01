Со 2-го октября маршрутки и автобусы в Житомире будет курсировать по-новому: схемы всех маршрутов

Сегодня во время внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского горсовета утвердили результаты конкурса на определение перевозчиков.
Следовательно, уже со 2 октября в Житомире заработает новая автобусная сеть, а некоторые маршруты будут обслуживать новые перевозчики
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Новая автобусная сеть, основные изменения
- Новый автобусный маршрут Крошня-Богуния-Корбутовка. Ранее подобный маршрут существовал, однако пролегал через центр. Автобусный маршрут №3 будет соединять Крошню, Богунию и Корбутовка через проспект Независимости и Западное шоссе.
- Маршрут №44 будет двигаться по-новому: городское кладбище - Большая Бердичевская - Витрука - ул. Слеты - ул. Бориса Тена.
- Также улицу Бориса Тена и Шептицкого, которая на Богунии, соединит маршрут №11.
- №5 двигаться по маршруту площадь Сосновая - площадь Путятинская.
- Маршрут №4 будет курсировать до областной детской больницы.
- Маршрут №10, который ранее курсировал до областной детской больницы, будет курсировать до Силикатного карьеру.
Останутся без изменений
только маршруты: №1, 7, 8, 26, 33 и 58.
В городскую сеть также включили маршрут №55 Богуния - Областная детская больница. Его будут обслуживать коммунальные автобусы.
Схемы движения всех маршрутов