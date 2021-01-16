Кабмин хочет избавиться от маршруток: законопроект уже зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который касается требований к транспортным перевозчикам. Следовательно, для городского общественного транспорта могут запретить использовать маршрутки или в плохом состоянии автобусы.
В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что «темпы обновления парка подвижного состава автомобильного транспорта частных перевозчиков не отвечают потребностям современности» и «часть транспортных средств, обслуживающих городские автобусные маршруты, по своей конструкции и пассажировместимости морально устарела», передает НВ
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В пояснительной записке также говорится, что «большая часть подвижного состава городов Украины — это автобусы, вместимость которых не превышает 22 пассажирских места и срок эксплуатации которых составляет более 10 лет», то есть маршрутки.
Среди причин такого положения перечисляются:
- нестабильность экономики в стране;
- резкий рост стоимости валюты;
- высокие проценты банковских кредитов;
- постоянное увеличение цен на горюче-смазочные и комплектующие материалы в условиях регулируемых тарифов.
Первым проблемным вопросом в сфере пассажирских перевозок автотранспортом назван недостаток современных крупногабаритных, в частности низкопольных, транспортных средств для удовлетворения потребностей потребителей транспортных услуг, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями.
Законопроект определяет новый термин — «общественно важная услуга по перевозке пассажиров». Согласно законопроекту, это «услуга по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, представляющем общий экономический интерес».
В законопроекте говорится, что общественно важные услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться автобусами, приспособленными для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, прежде всего тех, которые передвигаются в инвалидных креслах.
Также такие автобусы должны быть оборудованым устройствами внешнего звукового информирования пассажиров с нарушением зрения о номере и конечной остановке маршрута, звуковыми и визуальными (текстовыми) системами в салоне для информирования пассажиров с нарушением зрения и слуха об остановках и GPS-трекерами.
Таким образом, если законопроект станет законом, окажется что маршрутки, которые сейчас осуществляют большинство перевозок в украинских городах, этим нормам не соответствуют.
Созданием и внедрением системы предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров по автомобильным маршрутам, согласно законопроекту, должны заниматься местные власти.
«Увеличение объемов остатков средств на счетах местных бюджетов свидетельствует о существенном росте доходной части местных бюджетов. Такие тенденции дают возможность местным органам власти обеспечить надлежащее функционирование сферы пассажирских перевозок и самостоятельно решать вопросы транспортного развития общин без обращения в центральные органы власти о выделении дополнительных средств из государственного бюджета», — отмечается в объяснительной записке к законопроекту.
Законопроект вводит термин «организатор перевозок» — это орган исполнительной власти и орган местного самоуправления, который обеспечивает организацию пассажирских перевозок на соответствующем автобусном маршруте общего пользования.
Этот орган должен будет:
- осуществлять заказ (закупку) транспортных услуг в соответствии с законодательством о публичных закупках;
- устанавливать в заказе виды и объемы льготных перевозок и определять порядок компенсаций автомобильным перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, убытков от этих перевозок;
- устанавливать тарифы на проезд автомобильного перевозчика при предоставлении общественно важной услуги с учетом экономически обоснованных затрат и обоснованной части прибыли;
- просматривать уровень тарифов в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности перевозчика, в том числе в случае изменения стоимости топлива более чем на 10 процентов.
Напомним, исполнительный комитет планирует в 2021 году поднять стоимость проезда
в общественном транспорте Житомира на 1 гривну.