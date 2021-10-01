Декоративные камни и метеорит: в Житомирском краеведческом музее открыли новую выставку

"Мы здесь демонстрируем такой минерал, как кремень. Его использовали наши предки для изготовления орудий труда, для добывания огня с помощью кремня и огнива. Здесь можно увидеть и ребро мамонта, на котором оставлены зарубки нашими предками кремневых оружием", - сказал Петр Печенюк, глава отдела природы областного краеведческого музея.

"Кроме ребра мамонта, в этом году у нас есть много поступлений: керченская железная руда с ядрами моллюсков, нефть, нуммулиты, из которых состоят Крымские горы и белемниты, которых еще называют чертовы пальцы", - говорит научный сотрудник музея Любовь Вовнюк.

"Этот метеорит подаренный нашему музею на заре его открытия - в 1910 году одним из основателей нашего музея, академиком Павлом Тутковским", - рассказал Петр Печенюк.

"Такого разнообразия гранита, как у нас на Волыни, нет нигде, - говорит Петр Печенюк. - Кроме того, двух одинаковых камней в двух одинаковых месторождениях нет. Каждое месторождение имеет камень со своим рисунком, цветом, качеством. Это является чрезвычайно уникальным явлением" .