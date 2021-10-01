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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Октябрь » 1 » 14:48:22

Декоративные камни и метеорит: в Житомирском краеведческом музее открыли новую выставку

Сегодня, 14:48:22 265 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Декоративные камни и метеорит: в Житомирском краеведческом музее открыли новую выставку

 В Житомирском областном краеведческом музее открыли выставку полезных ископаемых и декоративного камня. На выставке представили 150 экспонатов, информирует "Суспільне".
 

"Мы здесь демонстрируем такой минерал, как кремень. Его использовали наши предки для изготовления орудий труда, для добывания огня с помощью кремня и огнива. Здесь можно увидеть и ребро мамонта, на котором оставлены зарубки нашими предками кремневых оружием", - сказал Петр Печенюк, глава отдела природы областного краеведческого музея.


На выставке посетители впервые могут увидеть новые поступления областного краеведческого музея, например, ребро мамонта.
 

"Кроме ребра мамонта, в этом году у нас есть много поступлений: керченская железная руда с ядрами моллюсков, нефть, нуммулиты, из которых состоят Крымские горы и белемниты, которых еще называют чертовы пальцы", - говорит научный сотрудник музея Любовь Вовнюк.


Одним из древнейших экспонатов областного краеведческого музея является кусок метеорита.
 

"Этот метеорит подаренный нашему музею на заре его открытия - в 1910 году одним из основателей нашего музея, академиком Павлом Тутковским", - рассказал Петр Печенюк.


Также на выставке представлены и разновидности гранита, который добывают в месторождениях Житомирской области.
 

"Такого разнообразия гранита, как у нас на Волыни, нет нигде, - говорит Петр Печенюк. - Кроме того, двух одинаковых камней в двух одинаковых месторождениях нет. Каждое месторождение имеет камень со своим рисунком, цветом, качеством. Это является чрезвычайно уникальным явлением" .


Выставка "Камень истины" в областном краеведческом музее продлится до конца ноября.
 
Тэги: Выставка, Житомир, Краеведческий музей
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