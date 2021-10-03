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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Октябрь » 3 » 12:16:12

Депутат від «Нашого краю» привітав дітей з прийомних родин у Романові   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 12:16:12 154 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат від «Нашого краю» привітав дітей з прийомних родин у Романові

 Привітання та подарунки в День усиновлення від мецената Ігоря Ходака отримали родини Романова. Їх передав депутат Романівської селищної ради від «Нашого краю» Василь Ходюк.

В День усиновлення депутат завітав до сімей з теплими словами вдячності та подарунками, щиро привітав чотирьох матерів, які виховують прийомних дітей та матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу.

«Щасливе дитинство - це коли поряд тато і мама! Це тепло і родинний затишок. У день Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Україна відзначає День усиновлення. День батьків - чиї діти народжені серцем! Щира шана людям, які подарували свої серця та душі діткам, які цього потребують», - привітав Василь Ходюк.

Сім’ї вдячні меценату за турботу, підтримку та теплоту.

Пресслужба політичної партії «Наш край»


 
Тэги: Наш край
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