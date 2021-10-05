В Житомире возле ночного клуба подрезали полицейского

В Житомире возле ночного клуба Miami, который находится на ул. Победы, произошла драка с участием двух следователей и криминалиста.
Об этом сообщает сайт Житомир.info
со ссылкой на собственные источники.
«Сегодня (4 октября, - ред.) около 4:00 трое полицейских спровоцировали драку у «Майами», две девушки-следователи и парень-криминалист. Одна из девушек толкнула припаркованный автомобиль, после словесной перепалки началась драка, в результате криминалист получил ножевое ранение, а одна из следователей - травму руки», - рассказали информаторы.
В главном управлении Нацполиции в Житомирской области подтвердили факт получения телесных повреждений работником полиции под утро 4 октября.
«По факту получения 4 октября телесных повреждений полицейским Житомирского райуправления назначено служебное расследование. В то же время по факту ночных событий открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 УК Украины (хулиганство). Продолжается установка всех обстоятельств»
, - сообщила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.