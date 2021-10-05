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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 5 » 09:40:26

В Житомире возле ночного клуба подрезали полицейского

Сегодня, 09:40:25 1165 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возле ночного клуба подрезали полицейского

 В Житомире возле ночного клуба Miami, который находится на ул. Победы, произошла драка с участием двух следователей и криминалиста.

Об этом сообщает сайт Житомир.info со ссылкой на собственные источники.
 

«Сегодня (4 октября, - ред.) около 4:00 трое полицейских спровоцировали драку у «Майами», две девушки-следователи и парень-криминалист. Одна из девушек толкнула припаркованный автомобиль, после словесной перепалки началась драка, в результате криминалист получил ножевое ранение, а одна из следователей - травму руки», - рассказали информаторы.


В главном управлении Нацполиции в Житомирской области подтвердили факт получения телесных повреждений работником полиции под утро 4 октября.

«По факту получения 4 октября телесных повреждений полицейским Житомирского райуправления назначено служебное расследование. В то же время по факту ночных событий открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 УК Украины (хулиганство). Продолжается установка всех обстоятельств», - сообщила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.
Тэги: Житомир, полицейские, драка
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:07:37, Сегодня [Материал]

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