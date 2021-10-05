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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 5 » 11:56:24

Ломал замки и выносил ценности: в Житомире поймали квартирного вора

Сегодня, 11:56:24 447 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ломал замки и выносил ценности: в Житомире поймали квартирного вора

 Полицейские разоблачили жиомирянина в ряде квартирных краж. Установлено, что мужчина попадал в чужие дома, повреждая замки, и выносил ценности. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области

"Летом в Житомирское райуправление полиции 63-летний житель областного центра заявил о краже из квартиры. Мужчина сообщил о поврежденном замке во входной двери и исчезновении ценных вещей из квартиры", - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более 55 000 гривен. Полиция установила, что к краже причастен 27-летний житомирянин.
 

"По месту жительства обоснованно подозреваемого правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли вещи потерпевшего", - сообщили в полиции.


Также правоохранители установили, что указанный мужчина причастен к еще одной краже. Из квартиры 32-летнего жителя Житомира при аналогичных обстоятельствах исчезли стоимостные украшения и деньги на общую сумму около 25 000 гривен.

На днях следователи полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: полиция, Житомир, квартирный вор, кража
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