Ломал замки и выносил ценности: в Житомире поймали квартирного вора

Полицейские разоблачили жиомирянина в ряде квартирных краж. Установлено, что мужчина попадал в чужие дома, повреждая замки, и выносил ценности. Об этом сообщает
ГУ Нацполиции Житомирской области
"Летом в Житомирское райуправление полиции 63-летний житель областного центра заявил о краже из квартиры. Мужчина сообщил о поврежденном замке во входной двери и исчезновении ценных вещей из квартиры"
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Сумма ущерба составила более 55 000 гривен. Полиция установила, что к краже причастен 27-летний житомирянин.
"По месту жительства обоснованно подозреваемого правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли вещи потерпевшего", - сообщили в полиции.
Также правоохранители установили, что указанный мужчина причастен к еще одной краже. Из квартиры 32-летнего жителя Житомира при аналогичных обстоятельствах исчезли стоимостные украшения и деньги на общую сумму около 25 000 гривен.
На днях следователи полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.