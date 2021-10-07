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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 7 » 08:36:28

Более чем в 100 раз. В Украине увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы и раков

Сегодня, 08:36:28 672 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более чем в 100 раз. В Украине увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы и раков

 Кабинет министров существенно увеличил размер штрафов за незаконный вылов водных биоресурсов. Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.

Решение было принято на заседании Кабмина 6 октября.
 

"Сдерживающие рычаги до сих пор не действовали, ведь размеры такс пересматривали почти 10 лет назад. Браконьерам проще заплатить штраф, потому что он составлял 0,000001% от их заработка", – прокомментировал решение министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.


Постановлением увеличили размер такс за незаконный вылов одного экземпляра:
 
  • карася серебристого в 93 раза (с 17 до 1581 грн);
  • окуня в 186 раз (с 17 до 3162 грн);
  • красноперки в 23 раза (с 68 до 1564 грн);
  • линя в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн);
  • леща в 9,7 раз (с 170 до 1649 грн);
  • плоскирки в 46 раз (с 34 до 1564 грн);
  • щуки в 10,2 раза (с 340 до 3468 грн);
  • судака в 7 раз (с 510 до 3587 грн);
  • сома в 12 раз (с 425 до 5117 грн);
  • раков в 130 раз (с 25,5 до 3332 грн) и другие.

Тэги: Штрафы, вылов рыбы, браконьерство
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Комментариев: 4
Читатель
1 Дмитрий (Читатель)   • 10:30:36, Сегодня [Материал]

Неплохо было бы подсчитать количество погибшей рыбы в результате сбросов сточных отходов в реку Тетерев и другие реки области. И взыскать с мэров и других ответственных за эти сбросы штрафы за каждую погибшую рыбу по новым тарифам.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 14:32:32, Сегодня [Материал]

Сумму экологи давно посчитали и озвучили, новость уже была. А так, никто никого не будет привлекать/наказывать/штрафовать... за все заплатит каждый житомирянин. Все как всегда!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:03:01, Сегодня [Материал]

В речке Тетерев Житомирский водоканал потравил всю рыбу и раки. Директор Никитин будет платить за мор рыбы ?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 14:31:32, Сегодня [Материал]

Директор - нет. Мы с вами (жители города) - да.
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