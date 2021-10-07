Более чем в 100 раз. В Украине увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы и раков

Кабинет министров существенно увеличил размер штрафов за незаконный вылов водных биоресурсов. Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.
Решение было принято на заседании Кабмина
6 октября.
"Сдерживающие рычаги до сих пор не действовали, ведь размеры такс пересматривали почти 10 лет назад. Браконьерам проще заплатить штраф, потому что он составлял 0,000001% от их заработка", – прокомментировал решение министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
Постановлением увеличили размер такс за незаконный вылов одного экземпляра:
- карася серебристого в 93 раза (с 17 до 1581 грн);
- окуня в 186 раз (с 17 до 3162 грн);
- красноперки в 23 раза (с 68 до 1564 грн);
- линя в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн);
- леща в 9,7 раз (с 170 до 1649 грн);
- плоскирки в 46 раз (с 34 до 1564 грн);
- щуки в 10,2 раза (с 340 до 3468 грн);
- судака в 7 раз (с 510 до 3587 грн);
- сома в 12 раз (с 425 до 5117 грн);
- раков в 130 раз (с 25,5 до 3332 грн) и другие.