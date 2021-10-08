Руслан Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады

Главный идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук избран главой Верховной Рады Украины. На этой должности он сменил отправленного в отставку Дмитрия Разумкова.
Во время рейтингового голосования за него отдали 257 голосов. За народного депутата от Европейской солидарности Алексея Гончаренко — 44. За народного депутата от Европейской солидарности Яну Зинкевич — 146. Назначение Стефанчука спикером поддержал 261 нардеп, информирует НВ.
До этого Стефанчук был первым заместителем спикера Рады и представителем президента в парламенте. В день голосования глава государства Владимир Зеленский освободил его от последней должности.
Также на должность спикера Рады были выдвинуты кандидатуры народных депутатов Ярослава Железняка, Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич.
Однако во время выступления Железняк и Лерос заявили, что снимают свои кандидатуры.
Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Доктор юридических наук, профессор. Занимался также адвокатской деятельностью.
В 2019 году Зеленский, будучи кандидатом в президенты, называл Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, идеологом партии Слуга народа и экспертом по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работы.