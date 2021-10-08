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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Октябрь » 8 » 12:28:39

Руслан Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады

Сегодня, 12:28:22 502 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Руслан Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады

 Главный идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук избран главой Верховной Рады Украины. На этой должности он сменил отправленного в отставку Дмитрия Разумкова.

Во время рейтингового голосования за него отдали 257 голосов. За народного депутата от Европейской солидарности Алексея Гончаренко — 44. За народного депутата от Европейской солидарности Яну Зинкевич — 146. Назначение Стефанчука спикером поддержал 261 нардеп, информирует НВ.

До этого Стефанчук был первым заместителем спикера Рады и представителем президента в парламенте. В день голосования глава государства Владимир Зеленский освободил его от последней должности.

 


Также на должность спикера Рады были выдвинуты кандидатуры народных депутатов Ярослава Железняка, Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич.

Однако во время выступления Железняк и Лерос заявили, что снимают свои кандидатуры.

Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Доктор юридических наук, профессор. Занимался также адвокатской деятельностью.

В 2019 году Зеленский, будучи кандидатом в президенты, называл Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, идеологом партии Слуга народа и экспертом по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работы.
Тэги: Стефанчук, Верховная Рада, спикер
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Комментариев: 2
radio-fan-zt
1 зяблик (radio-fan-zt)   • 13:35:10, Сегодня [Материал]

АААААА ха-ха-ха, че тут происходит вообще, !? WTF!? Алеши поповича не хватает... https://newsua.one/news-politics/s-54615.html
https://newsua.one/uploads/images/default/b9f43596846c2b75eb6b666264f88eb3.jpg
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:16:58, Сегодня [Материал]

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