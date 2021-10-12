На Житомирщине легковушка насмерть сбила подростка. В крови водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя

В Житомирской области водитель автомобиля насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП. Виновника аварии быстро разыскали. Установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили "ЖЖ
" в полиции, события разворачивались вечером 11 октября вблизи села Веприн.
"Около 20:10 в отделение полиции №3 (г. Радомышль) Житомирского районного управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Веприн произошло ДТП с пострадавшим. На момент прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия находился 14-летний парень, местный житель, который рассказал полицейским, что вместе с другом-одноклассником шли в соседнее село, когда на друга наехал автомобиль", - информирует пресс-служба полиции.
Водитель машины, не останавливаясь, уехал. От полученных травм 14-летний парень погиб на месте.
Для розыска транспортного средства и задержания водителя на территориях Житомирского и Коростенского районов проводились специальные оперативные мероприятия. Уже через час правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль с характерными повреждениями в с. Веприн.
Водителем оказался 41-летний местный житель. При обследовании было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя (2,5 промилле).
"Собранные материалы переданы в территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницкой области, поскольку водитель является сотрудником местного лесного хозяйства"
, - добавили в полиции.