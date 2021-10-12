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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 12 » 15:58:47

На Житомирщине легковушка насмерть сбила подростка. В крови водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя

Сегодня, 15:58:47 484 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине легковушка насмерть сбила подростка. В крови водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя

 В Житомирской области водитель автомобиля насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП. Виновника аварии быстро разыскали. Установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили "ЖЖ" в полиции, события разворачивались вечером 11 октября вблизи села Веприн.
 

"Около 20:10 в отделение полиции №3 (г. Радомышль) Житомирского районного управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Веприн произошло ДТП с пострадавшим. На момент прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия находился 14-летний парень, местный житель, который рассказал полицейским, что вместе с другом-одноклассником шли в соседнее село, когда на друга наехал автомобиль", - информирует пресс-служба полиции.


Водитель машины, не останавливаясь, уехал. От полученных травм 14-летний парень погиб на месте.



Для розыска транспортного средства и задержания водителя на территориях Житомирского и Коростенского районов проводились специальные оперативные мероприятия. Уже через час правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль с характерными повреждениями в с. Веприн.

Водителем оказался 41-летний местный житель. При обследовании было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя (2,5 промилле).

"Собранные материалы переданы в территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницкой области, поскольку водитель является сотрудником местного лесного хозяйства", - добавили в полиции.
Тэги: дтп, Житомирщина
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