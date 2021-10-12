На Житомирщине легковушка насмерть сбила подростка. В крови водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя

"Около 20:10 в отделение полиции №3 (г. Радомышль) Житомирского районного управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи с. Веприн произошло ДТП с пострадавшим. На момент прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия находился 14-летний парень, местный житель, который рассказал полицейским, что вместе с другом-одноклассником шли в соседнее село, когда на друга наехал автомобиль", - информирует пресс-служба полиции.