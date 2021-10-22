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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 22 » 16:14:45

У Новоград-Волинську підтримали ініціативу «Нашого краю» звернутись до уряду щодо тарифів   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 16:14:25 327 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Новоград-Волинську підтримали ініціативу «Нашого краю» звернутись до уряду щодо тарифів

 Депутати Новоград-Волинської районної ради на Житомирщині підтримали ініціативу «Нашого краю» звернутись до уряду з вимогою встановити справедливі тарифи. З такою пропозицією партійці виступили 22 жовтня на сесії Новоград-Волинської районної ради.

Представники фракції «Наш край» висловили свою стурбованість з приводу тарифів на опалювальний сезон, а тому підготували звернення до Кабінету міністрів та Верховної ради. Мова у документі йде про соціально-економічний захист громадян України під час проходження опалювального сезону 2021-2022 рр., справедливу тарифікацію опалення та постачання гарячої води. Звернення підтримали депутати Новоград-Волинської районної ради.

Крім того, під час сесії розглянули питання екології, твердих побутових відходів, підготовки дорожнього комплексу району до осінньо-зимового періоду, а також змін до бюджету і фінансування програм. Обговорили також можливість перейменування району на Звягельський.

Пресслужба політичної партії «Наш край»
 
Тэги: Наш край
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