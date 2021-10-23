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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Октябрь » 23 » 14:52:39

Олимпийский чемпион Жан Беленюк с рабочим визитом посетил Житомир. ФОТО

Сегодня, 14:52:39 163 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олимпийский чемпион Жан Беленюк с рабочим визитом посетил Житомир. ФОТО
23 октября в Житомире состоялось торжественное открытие Чемпионата области по греко-римской борьбе среди юношей. Специальным гостем мероприятия стал чемпион Олимпийских Игр в Токио, многократный чемпион мира и Европы, народный депутат Украины Жан Беленюк, информирует облсовет.
 
«Хочу вам пожелать хорошей борьбы и помните, что это первая ваша ступенька к спортивным высотам. Я желаю всем победы, но и тех, кто добудет поражение, призываю не расстраиваться. Ведь иногда поражения дают нам даже больше, чем победы. Это толчок еще более упорно тренироваться и результат не заставит себя ждать. Спасибо тренерам за их кропотливый труд и родителям, что поддерживаете желания своих детей заниматься спортом», - отметил Жан Беленюк.

Во время торжеств и.о. директора ДЮСШ по борьбе, военнослужащий 25-й бригады Ярослав Кравчук вручил Жану Беленюку подарок - меч за победу в Токио и передал «тельняшку» от командира 95-й бригады.

В нынешних соревнованиях принимают участие 8 сборных команд районов и территориальных громад. Это около 80 борцов.

Победители и призеры областного этапа уже на следующей неделе будут представлять Житомирщину на Чемпионате Украины по греко-римской борьбе среди юношей.

В рамках визита в Житомирскую область Жан Беленюк также посетил Житомирскую ДЮСШ «Авангард».





















Фото: областной совет
Тэги: Житомир, Жан Беленюк
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