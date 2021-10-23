Олимпийский чемпион Жан Беленюк с рабочим визитом посетил Житомир. ФОТО

23 октября в Житомире состоялось торжественное открытие Чемпионата области по греко-римской борьбе среди юношей. Специальным гостем мероприятия стал чемпион Олимпийских Игр в Токио, многократный чемпион мира и Европы, народный депутат Украины Жан Беленюк, информирует облсовет.



«Хочу вам пожелать хорошей борьбы и помните, что это первая ваша ступенька к спортивным высотам. Я желаю всем победы, но и тех, кто добудет поражение, призываю не расстраиваться. Ведь иногда поражения дают нам даже больше, чем победы. Это толчок еще более упорно тренироваться и результат не заставит себя ждать. Спасибо тренерам за их кропотливый труд и родителям, что поддерживаете желания своих детей заниматься спортом», - отметил Жан Беленюк.