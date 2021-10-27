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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 27 » 09:52:16

В облсовете обсудили возможное повышение тарифа за доставку газа: какие были приняты решения

Сегодня, 09:52:16 1111 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В облсовете обсудили возможное повышение тарифа за доставку газа: какие были приняты решения

 26 октября в Житомирском областном совете состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по социально-экономическому развитию региона, на котором обсудили возможное повышение тарифа за распределение газа. На заседание был приглашен руководитель "Житомиргаза" Валентин Ющенко.

По информации главы облсовета Владимира Федоренко, председатель правления газовой компании готов к конструктивным предложениям.

"Житомиргаз" обязали учесть правки, предложенные участниками акции протеста, и включить их в протокол общественных слушаний, проведенных "Житомиргазом", который будут отправлять в НКРЭ.
 

"После споров и оживленного обсуждения, руководитель предприятия выразил желание идти на диалог и сказал, что готов снять социальное напряжение законным способом. Договорились, что "Житомиргаз" привлечет предоставленные сегодня и вчера (26 и 25 октября, - ред.) предложения общественности к протоколу слушаний. Данный протокол будет обязательно обнародован на сайте областного совета", - сообщил Федоренко.




Отмечается, что депутаты облсовета будут обращаться к руководящим государственным органам, чтобы не допустить ситуации с повышением тарифа.

"На очередной сессии мы проголосуем обращение о деятельности монополиста и донесем мнение громады", - добавил Владимир Федоренко.
 

Предыстория


"Житомиргаз" хочет поднять тариф за распределение природного газа в 2,5 раза до 5,028 грн за метр кубический.

Мэр Житомира и депутат горсовета призвали горожан высказаться против повышения тарифа и прийти на общественные слушания.

25 октября житомиряне пришли к зданию "Житомиргаза", однако их не пустили внутрь.

Возмущенная толпа выломала дверь, попала в здание и потребовала объяснений относительно повышения тарифов.
Тэги: тарифы, Житомиргаз, облсовет
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