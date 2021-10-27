В облсовете обсудили возможное повышение тарифа за доставку газа: какие были приняты решения

26 октября в Житомирском областном совете состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по социально-экономическому развитию региона, на котором обсудили возможное повышение тарифа за распределение газа. На заседание был приглашен руководитель "Житомиргаза" Валентин Ющенко.
По информации главы облсовета Владимира Федоренко
, председатель правления газовой компании готов к конструктивным предложениям.
"Житомиргаз" обязали учесть правки, предложенные участниками акции протеста, и включить их в протокол общественных слушаний, проведенных "Житомиргазом", который будут отправлять в НКРЭ.
"После споров и оживленного обсуждения, руководитель предприятия выразил желание идти на диалог и сказал, что готов снять социальное напряжение законным способом. Договорились, что "Житомиргаз" привлечет предоставленные сегодня и вчера (26 и 25 октября, - ред.) предложения общественности к протоколу слушаний. Данный протокол будет обязательно обнародован на сайте областного совета", - сообщил Федоренко.
Отмечается, что депутаты облсовета будут обращаться к руководящим государственным органам, чтобы не допустить ситуации с повышением тарифа.
"На очередной сессии мы проголосуем обращение о деятельности монополиста и донесем мнение громады"
, - добавил Владимир Федоренко.
Предыстория
"Житомиргаз" хочет поднять тариф за распределение природного газа в 2,5 раза до 5,028 грн
за метр кубический.
Мэр Житомира и депутат горсовета призвали горожан высказаться против
повышения тарифа и прийти на общественные слушания.
25 октября житомиряне пришли к зданию "Житомиргаза", однако их не пустили внутрь
.
Возмущенная толпа выломала дверь, попала в здание и потребовала объяснений
относительно повышения тарифов.