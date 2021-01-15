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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 15 » 17:57:31

Облсовет обратится к центральным органам власти с требованием отменить повышение тарифов

Вчера, 18:03:31 921 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Облсовет обратится к центральным органам власти с требованием отменить повышение тарифов

 Сегодня, 15 января, президиум Житомирского областного совета принял решение обратиться к Президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде, Антимонопольному комитету, НКРЭКУ с требованием не повышать тарифы на газ и электроэнергию, учитывая неблагоприятную социально-экономическую ситуацию в условиях пандемии.

«В тексте обращения будут учтены все рекомендации председателей фракций и требования общественности», – говорят в облсовете.
 

«На сегодня в облсовете нет ни одного депутата, который поддерживает повышение тарифов на газ и электроэнергию. Я полностью на стороне возмущенных граждан. Мы вас слышим и мгновенно реагируем. Но такие вопросы регулируются исключительно на уровне центральных органов власти», - отметил председатель областного совета Владимир Федоренко.


По информации облсовета, в конце заседания президиума в зал зашло большое количество активистов, которые высказали свои возмущения ситуацией, которая сложилась на Житомирщине в связи с повышением тарифов.

«Так как депутаты к этому времени уже обсудили ситуацию и приняли совместное решение обратиться в центральные органы власти по поводу снижения тарифов на энергоносители, соответствующая позиция областного совета была озвучена общественности председателем областного совета Владимиром Федоренко», - отметили в областном совете.
 

Предыстория


С января 2021 года существенно выросли тарифы на газраспределение газа и как следствие отопление. Также придется больше платить за водоснабжение и электроэнергию.

10 января житомиряне вышли на площадь Королёва, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.

11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.

13 января несколько десятков людей с плакатами перекрывали Киевское шоссе и улицу Киевскую.
Тэги: тарифы, Протесты, облсовет
Комментариев: 7
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:10:00, Вчера [Материал]
+1

А с требованием снизить когда будет обращение?)
LondoN
2 Сергей (LondoN)   • 18:13:27, Вчера [Материал]
+1

Піарчик. Знають, що це не від них залежить, але обратіца треба)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 18:43:38, Вчера [Материал]
+2

против рыночка попёрли?
нехорошо....
melan
4 melan (melan)   • 19:03:14, Вчера [Материал]
0

какой рынок??? монополия.
RaID
6 Сергій (RaID)   • 23:28:04, Вчера [Материал]
0

https://gasoteka.ua-energy.org/
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 22:28:06, Вчера [Материал]
0

Весь мир подъезд... а люди в нем нассали(((
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 03:59:41, Сегодня [Материал]
0

Писульки эти до одного места, уже без нас "все порешали":

Україна вже обговорила з МВФ газове питання. І ця зустріч була конструктивною, - заявив прем'єр Денис Шмигаль. Переконує, що влада має знайти компроміс: захистити людей - з одного боку, і допомогти ринку газу - з іншого.

Уже 19 січня уряд схвалить нові тарифи. Максимальна ціна газу на всій території України становитиме 6 гривень 99 копійок за один кубометр. Тариф на розподіл - максимум 1 гривня 79 копійок. Це має зменшити суму в платіжках на 500-800 гривень.
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