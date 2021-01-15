Облсовет обратится к центральным органам власти с требованием отменить повышение тарифов

Сегодня, 15 января, президиум Житомирского областного совета принял решение обратиться к Президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде, Антимонопольному комитету, НКРЭКУ с требованием не повышать тарифы на газ и электроэнергию, учитывая неблагоприятную социально-экономическую ситуацию в условиях пандемии.
«В тексте обращения будут учтены все рекомендации председателей фракций и требования общественности»
, – говорят в облсовете.
«На сегодня в облсовете нет ни одного депутата, который поддерживает повышение тарифов на газ и электроэнергию. Я полностью на стороне возмущенных граждан. Мы вас слышим и мгновенно реагируем. Но такие вопросы регулируются исключительно на уровне центральных органов власти», - отметил председатель областного совета Владимир Федоренко.
По информации облсовета, в конце заседания президиума в зал зашло большое количество активистов
, которые высказали свои возмущения ситуацией, которая сложилась на Житомирщине в связи с повышением тарифов.
«Так как депутаты к этому времени уже обсудили ситуацию и приняли совместное решение обратиться в центральные органы власти по поводу снижения тарифов на энергоносители, соответствующая позиция областного совета была озвучена общественности председателем областного совета Владимиром Федоренко»
, - отметили в областном совете.
Предыстория
С января 2021 года существенно выросли тарифы на газ
, распределение газа
и как следствие отопление
. Также придется больше платить за водоснабжение
и электроэнергию
.
10 января житомиряне вышли на площадь Королёва
, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.
11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен
на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.
13 января несколько десятков людей с плакатами перекрывали Киевское шоссе и улицу Киевскую
.
нехорошо....
Україна вже обговорила з МВФ газове питання. І ця зустріч була конструктивною, - заявив прем'єр Денис Шмигаль. Переконує, що влада має знайти компроміс: захистити людей - з одного боку, і допомогти ринку газу - з іншого.
Уже 19 січня уряд схвалить нові тарифи. Максимальна ціна газу на всій території України становитиме 6 гривень 99 копійок за один кубометр. Тариф на розподіл - максимум 1 гривня 79 копійок. Це має зменшити суму в платіжках на 500-800 гривень.