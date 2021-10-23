Мэр Житомира и депутат горсовета призывают горожан высказаться против повышения тарифа на доставку газа

"Прошу мобилизоваться и прийти жителей округа и города на общественные слушания, которые будет проводить АО "Житомиргаз" для возможности повышения тарифа на распределение (транспортировку) газа. Должны сплотиться ради самих себя и ради города. Должны не дать возможность поднять тариф", - написал в соцсети Уминский.

"Мы должны собраться громадой в понедельник возле "Житомиргаза" и решительно выразить свою позицию. Есть подписанный Меморандум, чтобы люди критически не почувствовали на себе разницу между закупкой газа и ценой в платежках, а есть монополист, который закладывает себе миллионные прибыли", - сказал мэр Житомира.