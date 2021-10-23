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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 23 » 16:51:37

Мэр Житомира и депутат горсовета призывают горожан высказаться против повышения тарифа на доставку газа

Вчера, 16:51:37 663 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр Житомира и депутат горсовета призывают горожан высказаться против повышения тарифа на доставку газа

 Житомирян призывают в понедельник, 25 октября, прийти на общественные слушания в здание "Житомиргаза" и высказаться против повышения тарифов.

Соответствующее сообщение в соцсети распространил депутат городского совета Андрей Уминский.
 

"Прошу мобилизоваться и прийти жителей округа и города на общественные слушания, которые будет проводить АО "Житомиргаз" для возможности повышения тарифа на распределение (транспортировку) газа. Должны сплотиться ради самих себя и ради города. Должны не дать возможность поднять тариф", - написал в соцсети Уминский.


Призвал прийти к "Житомиргазу" и городской голова Сергей Сухомлин. Общественные слушания состоятся в 11:00 на ул. Фещенко-Чопивского, 35.
 
 

"Мы должны собраться громадой в понедельник возле "Житомиргаза" и решительно выразить свою позицию. Есть подписанный Меморандум, чтобы люди критически не почувствовали на себе разницу между закупкой газа и ценой в платежках, а есть монополист, который закладывает себе миллионные прибыли", - сказал мэр Житомира.


Напомним, "Житомиргаз" собирается поднять в 2,5 раза тариф за транспортировку природного газа.

Тэги: Житомиргаз, тарифы
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 19:47:40, Вчера [Материал]

и потом пусть в АТБ зайдут
сахар вдвое подорожал
зупыняйте свавилля зажравшегося АТБ.....
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