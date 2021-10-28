«Обоснованность расчетов будет тщательно проверена»: Нацкомиссия прокомментировала возможное повышение тарифа на распределение газа

Никаких решений о повышении тарифов на распределение природного газа не принималось, а гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляции.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ
).
"Тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило, в декабре предыдущего года. Так что никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось"
, – говорится в сообщении.
В комиссии подчеркнули, что намерения отдельных облгазов очень существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы. В то же время гипотетическая корректировка тарифов на распределение на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.
"НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и не намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, отвечающие интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей", — подчеркивают в регуляторе.
Нацкомиссия проверит обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных облгазами. В предыдущие годы тарифы на распределение природного газа утверждались в размерах значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей. Регулятор не сомневается, что так будет и в этом году.
"Обнародованные намерения операторов газораспределительных сетей (облгазов) свидетельствуют лишь о том, что НКРЭКУ вынуждена будет особенно внимательно проанализировать их на предмет манипуляций, чтобы решение регулятора было исключительно обоснованным"
, – добавили в комиссии.
Предыстория
"Житомиргаз" хочет поднять тариф за распределение природного газа в 2,5 раза до 5,028 грн
за метр кубический.
Мэр Житомира и депутат горсовета призвали горожан высказаться против
повышения тарифа и прийти на общественные слушания.
25 октября житомиряне пришли к зданию "Житомиргаза", однако их не пустили внутрь
.
Возмущенная толпа выломала дверь, попала в здание и потребовала объяснений
относительно повышения тарифов.
26 октября депутатская комиссия облсовета обязала "Житомиргаз" учесть правки
, предложенные участниками акции протеста, и включить их в протокол общественных слушаний, который будут отправлять в НКРЭКУ.