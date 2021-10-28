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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Октябрь » 28 » 17:51:24

«Обоснованность расчетов будет тщательно проверена»: Нацкомиссия прокомментировала возможное повышение тарифа на распределение газа

Вчера, 17:51:24 768 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Обоснованность расчетов будет тщательно проверена»: Нацкомиссия прокомментировала возможное повышение тарифа на распределение газа

 Никаких решений о повышении тарифов на распределение природного газа не принималось, а гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляции. 

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило, в декабре предыдущего года. Так что никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось", – говорится в сообщении.

В комиссии подчеркнули, что намерения отдельных облгазов очень существенно повысить тарифы на распределение природного газа не означают, что такие намерения могут быть реализованы. В то же время гипотетическая корректировка тарифов на распределение на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.
 

"НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и не намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, отвечающие интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей", — подчеркивают в регуляторе.


Нацкомиссия проверит обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных облгазами. В предыдущие годы тарифы на распределение природного газа утверждались в размерах значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей. Регулятор не сомневается, что так будет и в этом году.

"Обнародованные намерения операторов газораспределительных сетей (облгазов) свидетельствуют лишь о том, что НКРЭКУ вынуждена будет особенно внимательно проанализировать их на предмет манипуляций, чтобы решение регулятора было исключительно обоснованным", – добавили в комиссии.
 

Предыстория


"Житомиргаз" хочет поднять тариф за распределение природного газа в 2,5 раза до 5,028 грн за метр кубический.

Мэр Житомира и депутат горсовета призвали горожан высказаться против повышения тарифа и прийти на общественные слушания.

25 октября житомиряне пришли к зданию "Житомиргаза", однако их не пустили внутрь.

Возмущенная толпа выломала дверь, попала в здание и потребовала объяснений относительно повышения тарифов.

26 октября депутатская комиссия облсовета обязала "Житомиргаз" учесть правки, предложенные участниками акции протеста, и включить их в протокол общественных слушаний, который будут отправлять в НКРЭКУ.
Тэги: НКРЭКУ, Житомиргаз, тарифы
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Комментариев: 1
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 21:01:19, Вчера [Материал]

Впровадження споживачами енергоощадних технологій - страшний сон будь-якого фірташського облгазу, на яке від нього одне бажання - збільшення тарифів в рази.
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