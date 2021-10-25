Житомиряне прорвались в здание «Житомиргаза»: возмущены повышением тарифа. ФОТО

25 октября в здании АО "Житомиргаз" проходят общественные слушания относительно поднятия тарифа на транспортировку газа.
На призыв мэра
к зданию пришли недовольны горожане, чтобы выразить недовольство повышением тарифа.
По информации сайта "Перший житомирський
", митингующих не пустили в здание. Они вырвали двери и все же попали в фойе.
На место происшествия присутствовали депутаты облсовета. Они вызвали полицию.
К митингующим пока никто не вышел.
Напомним, "Житомиргаз" собирается поднять в 2,5 раза тариф
за транспортировку природного газа.
Фото: Перший житомирський