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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 25 » 12:05:12

Житомиряне прорвались в здание «Житомиргаза»: возмущены повышением тарифа. ФОТО

Вчера, 12:05:12 8560 21 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне прорвались в здание «Житомиргаза»: возмущены повышением тарифа. ФОТО

 25 октября в здании АО "Житомиргаз" проходят общественные слушания относительно поднятия тарифа на транспортировку газа.

На призыв мэра к зданию пришли недовольны горожане, чтобы выразить недовольство повышением тарифа.

По информации сайта "Перший житомирський", митингующих не пустили в здание. Они вырвали двери и все же попали в фойе.

На место происшествия присутствовали депутаты облсовета. Они вызвали полицию.

К митингующим пока никто не вышел.

Напомним, "Житомиргаз" собирается поднять в 2,5 раза тариф за транспортировку природного газа.





Фото: Перший житомирський
Тэги: тарифы, Житомиргаз
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Комментариев: 20
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 12:23:04, Вчера [Материал]

вже півроку знущаються над населенням із показами лічильників та нарахуваннями за газ, а тут, відчувши, що народ якось проковтує, вирішили ще й тариф задерти - дебіли, .ля
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:19:21, Вчера [Материал]

Что-то по сюжету сложно понять.
1. Общественные слушания на к-рые не пускают ту саму общественность?
2. Депутаты облсовета вызвали полицию по факту вырванных дверей общественностью, или по факту не допуска общественности на общественные слушания в Фирташгаз?
3. Не вижу на фото ни мэра, ни так званных ахтивистов, аля Коцюбко и ко. Возможно фото не удачные, и они где-то там есть)
Ответ: за фактом недопуску.
SAT
3 Nostradamus (SAT)   • 13:21:03, Вчера [Материал]

А депутати обради - за Фірташа !
Жлобомирці, бля, за якеу бидлоту Ви голосуєте. Вони не за Вас, вони за Фірташа, і хєр вони на Вас клали. Отак Вам і треба. Народ достойний своїх можновладців!
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:08:26, Вчера [Материал]

На 3. Нужно уточнить какие депутаты.:Депутаты обласного Совета " Опозиционного блока За Життя" защищали "Житомир газ" и его руководителя Ющенко. http://zhzh.info/publ/59-1-0-21441
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 14:44:46, Вчера [Материал]

танкист головой ударился
набрал титушек и поскакали, ни флагов ни активистов в рябых робах с гранатами
какие "общественные слушания" в офисе частной компании?
к себе в баню лучше бы пригласил
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:13:42, Вчера [Материал]

На 4. Ворюги и крысаки украли у государства и у тебя в том числе газотранспортную систему Житомира. Собралось шобло акционеров и решали насколько людям поднять цену. Народ собрался и без Сухомлина. Вырвали двери которые пытались удержать дали пи.ды хвалённой охране вытащили за ноги директора Ющенко . накрутили уши . дали насрачников и сказали . чтобы уроды освободили помещение " Житомиргаз"
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 15:26:17, Вчера [Материал]

ну так идите в куев на майдан и вешайте этих "ворюг и крысаков"

при чём тут Житомиргаз и Фирташ, который его купил за вполне приличные деньги.?
Совок быдло захотело, отнять и поделить.....
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:49:02, Вчера [Материал]

На 9. Они ни кеопейки не заплатили. Газотранспортная система Житомира и области стоит миллиарды долларов. Они вообще ничего не покупали! Они просто украли! Дуют в щёки и кричат -это моя собственность. Покажи хоть одну платёжку. ! А затем спросим откуда у тебья миллиарды на покупку. Они порушныки Конституции. Газ , мережи это всё принадлежит Украинцам. Быдло, быдло . быдло, я постоянно слышу оскорбления в сторону народа. Спустись на землю и ты поймёшь что в тебе сем\десять килограм авна и пять литров крови. А 4 ноября можеш прийти на площадь к Королёву и спросить у людей почему они собрались. У тебя будет возможность в глаза их обозвать быдлом.
pushistik13
13 Пушистик (pushistik13)   • 15:55:36, Вчера [Материал]

хороший текст, сохраню
и когда будут громить изестный кабак на Малёванке - я его достану....
AlexIvanov
14 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:04:01, Вчера [Материал]

На 13 Щитай , что ты допиз.елся! Можеш хоть сегодня ко мне подойти, а если хочеш я пододойду. Воспринял как не заслуженную угрозу. Буду к тебе после этого беспощадным. Я таких окурков как ты на своём жизненном пути повидал немало.
pushistik13
15 Пушистик (pushistik13)   • 16:09:52, Вчера [Материал]

зачем отвлекать занятого человека от любимого дела - битья морд и поиска "виноватых".
я лучше понаблюдаю издалека, с крепким алкоголем и лёгкой закуской....
AlexIvanov
16 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:16:54, Вчера [Материал]

Что ты братец не в себе, вон и прищик на губе ! Ой растратиш ты здоровье в политической борьбе
pushistik13
17 Пушистик (pushistik13)   • 16:35:30, Вчера [Материал]

Спробуй заячий помет!
Он - ядреный, он- проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.

Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают-
Те до старости живут!
AlexIvanov
18 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:41:36, Вчера [Материал]

Это пишет чиновник -характеристика налицо. Смотрите какая власть в Житомире.
Hoakina
20 Марина (Hoakina)   • 18:37:03, Вчера [Материал]

На 18. Хто чиновник? блохастик чиновник? да ладна!
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:19:43, Вчера [Материал]

А надо было дать по морде ещё и акционерам, которые спи.дили Государственный Житомиргаз. Они мыши прячут свои фамилии. Там такой был кипиш....стёкла летели. двери трещали. охрана потела. а акционеры пришли защищать наворованное и я их начал видеть. Я сначало думал. что они с народом... эти хорошо и дорого одеты. Это теперь до меня дошло. Сделали вид что с народом и порасбегались..
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:22:58, Вчера [Материал]

На втором этаже народ смял охрану и пошёл на третий этаж , где забрикодировались руковводство Житомиргаза, Столы разобрали , двери открыли, а они там сидят огурчики гуськом. Ну и после этого вынесли Ющзенко к народу на улицу. Он сопротивлялся царапался и не хотел выходить. Вынесли. http://zhzh.info/publ/59-1-0-21441
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:26:36, Вчера [Материал]

Но за корыто будут держатся до последнего-это моё мнение. Как только Ющенко увидел, что можно убежать , он и сбежал обратно к своему корыту. Зачем ? Беги к жене , детям. Зачем тебе миллионы долларов? Ты их наблындил у житомирян. Ты их сделал нищими, http://zhzh.info/publ/59-1-0-21441
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:28:38, Вчера [Материал]

Там какая-то в синем секретарша Ющенко с длинными и чёрными волосами его защищала, шипела, кидалась на людей пока какаято бабушка её не свизданула. Видать ещёта секретарша. http://zhzh.info/publ/59-1-0-21441
AlexIvanov
19 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:20:31, Вчера [Материал]

Только народ сможет их выгнать и желательно со страны, а сами они не уйдут.
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