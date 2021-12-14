Не 5 гривен за кубометр: для житомирян плата за распределение газа вырастет всего на 2 копейки

"В октябре Житомиргаз пытался провести слушание и поднять стоимость распределения газа в 2,5 раза! Благодаря резонансу, благодаря позиции депутатов городского и областного советов, активной общины Житомира и всех небезразличных, — мы отстояли свою позицию! Сегодня в НКРЭКУ утвердили поднятие тарифа на 2 копейки (это меньше 1%)! Это важно! Во-первых, для полноценного выполнения подписанного Меморандума о неподнятии тарифов в этом отопительном сезоне, — изменений в платежках за тепло не будет. А во-вторых, те, кто не подключен к централизованному отоплению также выиграет — не получат поднятие тарифа на распределение природного газа", — написал в соцсети мэр Житомира.