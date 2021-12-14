Не 5 гривен за кубометр: для житомирян плата за распределение газа вырастет всего на 2 копейки

14 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела заседание относительно стоимости распределения газа.
Согласно решению комиссии, для клиентов "Житомиргаза" тариф вырастет всего на 2 копейки, а не в 2,5 раза, как хотела газовая компания. Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин
.
"В октябре Житомиргаз пытался провести слушание и поднять стоимость распределения газа в 2,5 раза! Благодаря резонансу, благодаря позиции депутатов городского и областного советов, активной общины Житомира и всех небезразличных, — мы отстояли свою позицию! Сегодня в НКРЭКУ утвердили поднятие тарифа на 2 копейки (это меньше 1%)! Это важно! Во-первых, для полноценного выполнения подписанного Меморандума о неподнятии тарифов в этом отопительном сезоне, — изменений в платежках за тепло не будет. А во-вторых, те, кто не подключен к централизованному отоплению также выиграет — не получат поднятие тарифа на распределение природного газа", — написал в соцсети мэр Житомира.
Предыстория
"Житомиргаз" планировал поднять тариф за распределение природного газа в 2,5 раза до 5,028 грн
за метр кубический.
Мэр Житомира и депутат горсовета призвали горожан высказаться против
повышения тарифа и прийти на общественные слушания.
25 октября житомиряне пришли к зданию "Житомиргаза", однако их не пустили внутрь
.
Возмущенная толпа выломала дверь, попала в здание и потребовала объяснений
относительно повышения тарифов.
26 октября депутатская комиссия облсовета обязала "Житомиргаз" учесть правки
, предложенные участниками акции протеста, и включить их в протокол общественных слушаний, который отправили в НКРЭКУ.