Кому в Житомире готовы платить 10 000 грн без опыта работы

Казалось бы, сегодня в Житомире без опыта и высшего образования рассчитывать на высокую зарплату не приходится. Однако «Журнал Работа
» проанализировал актуальные в октябре 2021 года вакансии на популярных интернет-площадках и мы поняли, что не стоит терять оптимизма.
Итак, ТОП-10 вакансий в Житомире, которые обещают зарплату от 10 000 гривен кандидатам без особого опыта работы и даже студентам.
- Ставка + бонус 10000 – 50000 грн
- Аврора 2011
- Житомир, Тараса Бульби-Боровця, 25
Ведение переговоров с заказчиками и выявление потребности в услугах компании; Поиск транспорта под потребность заказчиков; Ведение сделки согласование условий перевозки, заключение договоров, контроль оплаты; Должность для общительного, энергичного и ответственного кандидата!
- 15 000 грн · За результатами співбесіди
- Олсмарт, ТОВ
- Житомир, Чуднівська, 96
Ведення бухгалтерського обліку (різні ділянки з досвідом роботи або будемо вчити). Прийняття участі в формуванні фінансової та податкової звітності. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями. Облік операцій з підзвітними особами. Облік витрат. Економічні підрахунки та аналіз.
- Заробітна плата 10000+%
- Компанія *Разан*
- Житомир, Вільський Шлях, 14.
Відкрито набір на вакансію Зварювальник монтажник металевих конструкцій. Шукаємо чоловіків віком від 18 — 55 років. Пунктуальних та відповідальних. Того хто хоче зростати професійно і збільшувати свій рівень доходу. Що ми пропонуємо: Заробітна плата 10000+%, бонусна програма від об'єму встановленних обьєктів.
- 9700 грн. фіксована частина + премія
- Телеконтакт (Житомир)
- Житомир, вулиця Вітрука, 9.
Що потрібно буде робити? здійснювати вихідні дзвінки по готовій базі клієнтів; розповідати про переваги банківських послуг; фіксувати заявки клієнтів в програмі замовника. Шукати нових клієнтів не потрібно! Всі, з ким ти будеш спілкуватися, вже користуються продуктами банку.
- 10 000 – 35 000 грн · (залежить від бажання працювати)
- Kostec, СТО
- Житомир, вулиця Льонкова.
Вимоги: чесність, бажання працювати в сфері відновлення, ремонту, обслуговування, автомобілів та двигунів. Умови роботи: звичайний графік роботи, в більш-меньш затишному приміщенні. Обов’язки: чесність відповідальність акуратність.бажання розвиватися та самовдосконалюватися.
- 18 000 – 22 000 грн · Зависит от касс
- Прохорец, ФЛП
- Житомир, вулиця Небесної Сотні.
Очень удобный график работы 2/2, без ночных смен, 10:00—23:00, гибкий, выходных-достаточно. Бесплатный развоз сотрудников домой курьерами. Коллектив молодых единомышленников и твоих будущих друзей; Стабильную выплату ЗП КАЖДЫЙ ДЕНЬ вечером, без задержек; Удобное расположение локации-в самом центре города;
- 10 000 – 30 000 грн
- Коваленко и партнеры
- Житомир, вулиця Київська, 77.
Готовность обучатся новому, развиваться в данному направлении:Желание много зарабатывать: Коммуникабельность, умение сглаживать конфликтные ситуации). Обязанности: Совершать исходящие звонки по предоставленной базе; Выявлять потребности клиентов и отрабатывать возражения; Консультировать клиентов по услугам компании.
- 14 000 – 22 000 грн
- Інгран, ТОВ
- Житомир, вулиця Гранітна, 16.
Робота на ЧПУ верстаті по каменю (CMS Brembana, Loeffler); програмування роботи верстату з 3D моделей; пошук оптимального способу виготовлення елементів; технічне обслуговування верстату разом з представником виробника (через онлайн зв’язок). Загрузка — рогзгрузка робочої поверхні верстату
- 10 000 – 20 000 грн · Ставка + %
- Ledmark - оптовая торговля
- Житомир, вулиця Рильського, 9.
Холодні дзвінки по простому скрипту. Заповнення відповідно до стандартів компанії бази клієнтів. Своєчасна передача клієнта досвідченому фахівцеві. Грамотне спілкування в Viber, WhattsApp, Telegram. Через 3 місяці є можливість переходу на посаду Менеджера з оптових продажів В2В.
- 10 000 – 17 000 грн · Договорная (от объёма выполненной работы)
- Woodworks
- Житомир, вулиця Парникова, 23.
Наличие навыков работы столяром и желание работать. Остальному научим. Условия работы: Рабочий день 8 часов. С 8:00. Сверхурочная работа и работа в выходной день оговаривается отдельно. Изготовление изделий из массива дерева по индивидуальным заказам.