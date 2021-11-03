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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 3 » 07:36:37

На Житомирщине завершили капремонт дороги, не видевшей ремонта 40 лет. ФОТО

Сегодня, 07:36:37 108 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине завершили капремонт дороги, не видевшей ремонта 40 лет. ФОТО

 В Житомирской области завершен еще один объект дорожной инфраструктуры – реконструкция участка автодороги Ходорков-Мохначка в Попельнянской территориальной громаде. Глава облгосадминистрации отметил, что такого строительства здесь не было более 40 лет.

«Приятно, что новое асфальтовое покрытие значительно улучшило транспортное сообщение с близлежащими селами и самое важное – с центром громады и национальными дорогами для трех тысяч жителей», – прокомментировал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Он добавил, что ранее жители окрестных сел тратили более часа на преодоление 10 км пути.

В ходе реконструкции подрядчик полностью обновил дорожное покрытие, укрепил обочину, установил элементы ограды и новые дорожные знаки.

По информации портала Prozorro, капремонт автодороги Ходорков-Мохначка был разделен на два участка по 4 км. Оба участка дороги ремонтировало ЧП «Автомагистраль». Общая стоимость работ – чуть больше 58 млн грн.










 

Фото: Житомирская ОГА
Тэги: ремонт дорог, Житомирщина
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