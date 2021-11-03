На Житомирщине завершили капремонт дороги, не видевшей ремонта 40 лет. ФОТО

В Житомирской области завершен еще один объект дорожной инфраструктуры – реконструкция участка автодороги Ходорков-Мохначка в Попельнянской территориальной громаде. Глава облгосадминистрации отметил, что такого строительства здесь не было более 40 лет.
«Приятно, что новое асфальтовое покрытие значительно улучшило транспортное сообщение с близлежащими селами и самое важное – с центром громады и национальными дорогами для трех тысяч жителей»
, – прокомментировал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко
.
Он добавил, что ранее жители окрестных сел тратили более часа на преодоление 10 км пути.
В ходе реконструкции подрядчик полностью обновил дорожное покрытие, укрепил обочину, установил элементы ограды и новые дорожные знаки.
По информации портала Prozorro, капремонт автодороги Ходорков-Мохначка был разделен на два участка по 4 км
. Оба участка дороги ремонтировало ЧП «Автомагистраль». Общая стоимость работ – чуть больше 58 млн грн.
Фото: Житомирская ОГА