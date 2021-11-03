Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Власть. Ущерб 300 000 грн: в Житомирской области за «распил» бюджета будут судить двух чиновников - 3 Ноября 2021