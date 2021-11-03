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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 3 » 09:12:42

Ущерб 300 000 грн: в Житомирской области за «распил» бюджета будут судить двух чиновников

Сегодня, 09:12:42 630 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ущерб 300 000 грн: в Житомирской области за «распил» бюджета будут судить двух чиновников

 На Житомирщине будут судить двух чиновников РГА за растрату бюджетных средств. Они перечислили по «липовым» договорам автодорожному обществу более 300 тыс. грн. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в областной прокуратуре.

«Следствием установлено, что преступления совершены в феврале 2019 года. Бывший глава одной из райгосадминистраций и руководитель структурного подразделения другой райгосадминистрации «работали» с автодорожным частным обществом по одинаковой схеме. В частности, достоверно зная, что автодорожное частное предприятие не собиралось выполнять какие-либо работы, подписали с ним договоры о предоставлении услуг по эксплуатационному содержанию дорог. На основании поддельных официальных документов на счет предприятия неправомерно перечислено из бюджета более 300 тыс. грн», – информирует прокуратура.

Фигурантам дела инкриминируется растрата бюджетных средств на сумму свыше 166 тыс. грн и почти 134 тыс. грн.

С целью возмещения нанесенного бюджета ущерба, процессуальным прокурором заявлены в суд иски о взыскании с обоих чиновников указанных сумм.
Тэги: чиновники, суд, распил
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